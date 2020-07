Legisladores aprobaron reformas al Código Fiscal y a la Ley Impositiva

La Cámara de Diputados de Formosa aprobó este jueves, en su cuarta sesión mixta –presencial y virtual- reformas al Código Fiscal y a la Ley Impositiva como así la adhesión de Formosa al Consenso Fiscal 2019. Los proyectos fueron enviados por el Poder Ejecutivo Provincial.El primer punto del temario tratado en la sesión legislativa, que fue presidida por el vicegobernador Eber Solís, fue el despacho de la comisión de Asuntos Económicos y de Obras Públicas, sobre modificaciones al Código Fiscal de la provincia.Con la sanción de esta ley, se establecen categorías representativas de los distintos niveles de riesgo fiscal en las que se incluirá a los contribuyentes y/o responsables de todos los tributos que administre la Dirección de Rentas, en función del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales a su cargo.Los perfiles serán determinados en la forma y condiciones que establezca la DGR por reglamentación, de acuerdo a parámetros objetivos que surjan de la información disponible en la base de datos del organismo fiscal.En relación a las categorías representativas de mayor riesgo fiscal, la DGR podrá establecer acciones de fiscalización y control diferenciadas, fijación de alícuotas incrementadas de retención, percepción y/o recaudación, entre otras medidas.Asimismo, la norma sancionada introduce una modificación en el artículo 25 del Código Fiscal, que establece que no se podrá autorizar o efectuar pagos a proveedores de bienes, obras y/o servicios de la provincia, de las municipalidades y comisiones de fomento, si no se encuentra acreditada la inexistencia de deudas fiscales, mediante la correspondiente certificación expedida por la DGR.El segundo punto del temario, fue la modificación del artículo 53 de la Ley Impositiva de la Provincia, con despacho de la Comisión de Asuntos Económicos y de Obras Públicas, que fue aprobada y establece que los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que registren cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, en relación a todos los tributos que administre la DGR, y abonen sus declaraciones juradas mensuales en término, en efectivo y en relación estricta con el total de sus ingresos, gozarán de una bonificación del 20 por ciento del impuesto.También establece que los contribuyentes que no cumplieron con las condiciones de admisibilidad del beneficio y abonaren con la reducción prevista (20%), serán pasibles de las sanciones que le pudieran corresponder.El tercer punto del temario, con despacho de la Comisión de Asuntos Económicos y de Obras Públicas, fue la aprobación del acuerdo suscripto el 17 de diciembre de 2019 entre el Poder Ejecutivo Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado “Consenso Fiscal 2019”.Oficiaron de miembro informante, los diputados Jorge Román y Jorge Nielsen y la diputada Inés Lotto.