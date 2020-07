Formosa: ya son 28 los pacientes recuperados de COVID19

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, en su parte N° 112, informó que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron casos positivos de coronavirus en la provincia, pero se incorporó un nuevo caso sospechoso por protocolo.Se trata de un hombre de 41 años, personal de transporte de cargas, proveniente de Buenos Aires, que estando en ruta de regreso a la provincia, se comunicó con su persona de contacto en el marco del protocolo de control domiciliario para transportistas, acompañantes y estibadores de cargas generales con domicilio en la provincia.En dicha conversación, confirmó que presentaba fiebre. Por tal motivo, al ingresar al territorio provincial fue hisopado en la UPAC, lugar donde además manifestó dolor de garganta, y fue derivado para su aislamiento en el Hospital Central.En el transcurso de la mañana de este viernes, el Laboratorio de Biología Molecular afirmó resultado negativo a coronavirus de su test.En ese contexto, Formosa continúa con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta la fecha.Este viernes 3 de julio, se dará de alta médica a 2 personas: una joven de 16 años y un hombre de 33 años, quienes han tenido dos análisis negativos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento a pacientes, y su estado de salud no implica ningún riesgo para la comunidad.Además, permanecen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 un total de 49 pacientes: 40 varones y 9 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general y 46 evolucionan sin síntomas al momento.Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.939 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,62%.El jueves pasado, ingresaron 731 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 14.287 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia; y judicializadas 215 personas por incumplir las restricciones de circulación.Se controlaron 6.384 vehículos y se secuestraron 48 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se secuestraron 8 automóviles y 24 motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 203 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Por otro lado, el Consejo reiteró que sigue el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial, incluyendo el pago del aguinaldo correspondiente.Este viernes están percibiendo sus haberes los jubilados provinciales con DNI terminados en 8 y 9; y el sábado 4 de julio, hará lo propio el personal activo con DNI terminados en 0, 1 y 2.Por último, el organismo conmemoró un aniversario más del fallecimiento del ex presidente Hipólito Yrigoyen, a quién calificaron como “un gran referente político del campo nacional y popular que dejó una marca indeleble en la defensa de la soberanía nacional”.“A pesar de los ataques que recibió de la oligarquía de entonces y de sus propias filas partidarias, su figura señera se eleva en nuestra historia como orientación y guía para quienes defendemos la voluntad popular como base y razón de ser de la democracia, así como los genuinos intereses de la Patria, que hoy es también la defensa de la salud de todos y todas”, aseveraron.