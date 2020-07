Romero Bruno: “Son las mejores medidas para prevenir al resto de la comunidad”

Aseguró el especialista epidemiólogo, quien defendió las acciones que se llevan adelante en el barrio Porteño Norte en la detección rápida de eventuales nuevos casos de COVID-19De acuerdo a lo informado este miércoles 29, por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, se finalizaron con la totalidad de los análisis de los hisopados realizados en el Barrio Porteño Norte de Clorinda, dando todos ellos resultaron negativos a coronavirus.Sin embargo, las autoridades insistieron en que es prioritario mantener los cuidados en la segunda ciudad ya que la situación epidemiológica “aún es de alto riesgo”. Por esta razón se ratificaron las medidas hasta el próximo 7 de agosto.En ese sentido, el doctor Mario Romero Bruno, director de Epidemiología y del Hospital Central, brindó precisiones sobre la situación afirmando al inicio de su exposición que “lo que prima en todas las acciones que lleva adelante el Gobierno es el ser humano: la vida y la salud. Así como el bien común, por encima de cualquier otro interés. Sobre estas dos cuestiones estamos trabajando en esta Pandemia”.El profesional, en oportunidad de participar de la conferencia de prensa, recordó que a partir de la detección de dos casos positivos de coronavirus, se decidió realizar una muestra a través de hisopados en el barrio El Porteño Norte, para de esa manera tratar de identificar otros casos que pudieran ser asintomáticos.Refiriendo que “en el transcurso de estos siete meses que llevamos de pandemia en el mundo, varios estudios fueron evidenciando que hay un porcentaje muy alto de asintomáticos, que también transmiten el virus”.Por ello, puso de relieve que “la búsqueda que realizamos con este muestreo al azar y sobre todo en las zonas más cercanas al centro de salud, en los alrededores de la capilla, donde sabemos por la manifestación de estas personas y apelando a la honestidad acerca de con quienes tuvo más contacto cercano”, y centralizar allí la búsqueda de cuadros asintomáticos.Asimismo, advirtió Romero Bruno: “Al tratarse de un virus de rápida transmisibilidad como es el COVID-19, si uno le da una mínima oportunidad la aprovecha y esto puede llegar a duplicarse rápidamente”.En ese punto, graficó que es tal la rapidez de la propagación del virus que, en tres días puede afectar a dos personas y media, en una semana a cinco personas, y la multiplicación de casos en un mes puede llegar a 400 personas, marcando que “es la situación que sucedió en la provincia de Jujuy”. “Con lo cual una vez que uno pierde el control de la situación esta se desborda y es imposible poder controlarla, sino es a través de la medida de aislamiento”, opinó categórico.Por ello, aseguró que en esta primera etapa de búsqueda de casos asintomáticos en el Porteño Norte, “no hemos encontrado ninguna persona asintomática, pero igualmente la búsqueda sigue”, ya que el período de incubación del virus es de 14 días “en los cuales se puede manifestar algún síntoma en la persona, habitualmente esto ocurre entre los días 5 y 6”, apuntó.Por ello, pidió a la población de Clorinda y especialmente a los vecinos del Porteño Norte que en el caso de presentar algún síntoma compatible con la enfermedad “consultar y no automedicarse”. A su vez, dijo que esto permitirá a las autoridades sanitarias la rapidez en el diagnóstico. Indicó que los síntomas característicos que pueden significar un caso sospechoso son temperatura a más de 37.5 º C, dolor de garganta, tos seca, decaimiento, y la pérdida del gusto y el olfato.Además, apuntó el doctor Romero Bruno que si bien no hay nuevos casos, “pueden aparecer eventualmente en estos 14 días; o incluso no aparecer y la persona puede estar infectando igual”, advirtió, reiterando que por eso “las medidas que estamos tomando siguen siendo las mejores para prevenir al resto de la comunidad la transmisión de un virus de rápida propagación”.Para finalmente justificar en el cierre de su exposición ante la prensa que las medidas sanitarias adoptadas en Clorinda pretenden “sobre todo disminuir cualquier riesgo”, explicando que “cuando hablamos de riesgo hablamos de probabilidad de que este virus se pueda transmitir”. Y recalcó a la población fortalecer las medidas de prevención para el cuidado personal.