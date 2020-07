Este jueves arranca el cronograma de pagos a los jubilados de la Caja de Previsión Social

Como ya lo habían anunciado desde el Gobierno provincial, el cobro será escalonado y durará tres días.El administrador general de la Caja de Previsión Social de la provincia, Gustavo López Peña, reiteró que este jueves 30 de julio inicia el cronograma de pago escalonado de los pensionados y jubilados provinciales.Ese día se abonará a los beneficiarios cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3; el viernes a los que terminen en 4, 5 y 6; y el sábado, 7, 8 y 9.“En esta oportunidad, en tres días estaremos pagando a la totalidad de los beneficiarios de la Caja de Previsión Social, que tiene que ver con todo este proceso de cuidado que se tiene desde el gobierno provincial para que los adultos mayores, y también activos, no se aglomeren en los cajeros automáticos ni bancos”, explicó el funcionario.Y agregó: “Para que se cumpla con el protocolo que venimos trabajando de cuidados, distanciamiento social, para que nuestros adultos mayores que son los más vulnerables estén cuidados y cobren en tiempo y forma como están acostumbrados en el gobierno del Dr.Gildo Insfrán”.Por otro lado, el funcionario señaló que, si bien no están atendiendo al público de manera presencial, sí lo realizan a través del correo electrónico, la página del gobierno de Formosa y los teléfonos 4431082, 4431083 o a la línea gratuita 0800 888 9911.“Para cualquier consulta que nos quieran hacer o trámite que quieran realizar en la Caja, lo pueden hacer por esos medios, de esa manera nosotros contestamos cualquier pregunta y los guiamos para que puedan imprimir sus recibos de sueldo desde sus casas, vivan donde vivan, desde la página del gobierno de la provincia”, argumentó.Además, López Peña aseguró que se están llevando a cabo las jubilaciones ordinarias y especiales que se tramitan en dicha institución a través de turnos con cupos y todos los elementos de bioseguridad recomendados para los agentes previsionales.“En ese marco, estamos trabajando normalmente, todas las pensiones que se inician están saliendo en el mismo mes. Nuestros trabajadores sociales y agentes están recorriendo toda la provincia, de punta a punta, para que ninguna persona se quede sin iniciar su beneficio y sin cobrar”, precisó.Y remarcó: “Por supuesto, en el último mes estuvimos pagando jubilaciones más aguinaldo en tiempo y forma, con un gran esfuerzo del gobierno provincial que abona con el Tesoro Provincial con el 15% de aumento desde marzo, y que es el aumento más categórico y de mayor envergadura que tuvo la Argentina y se está pagando como corresponde”.Respecto a los talleres que llevaba a cabo el organismo, el responsable del mismo dijo que el de gimnasia cognitiva sigue trabajando a través de las plataformas electrónicas como zoom y mail, pero los de teatro, folclore, arte y demás están suspendidos, “porque no podemos tener a nuestros beneficiarios juntos en un mismo lugar”.“Estuvimos en los centros de jubilados de toda la provincia repartiendo barbijos y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta todas las actividades que vamos a tener cuando todo esto se reanude con toda la protección necesaria para que nuestros adultos mayores estén protegidos, sanos y que son los que mejor se portan, porque están muy bien informados y acatando a todos los cuidados”, concluyó.