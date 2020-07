La Legislatura declaró de interés el proyecto de donación de plasma

Según la diputada Otilia Britez la adhesión a la ley es para promover el tratamiento médico, el cual ya se comenzó a realizar en Formosa a partir de las personas recuperadas de COVID-19Este jueves, en una nueva sesión mixta, declararon de interés legislativo la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19, el cual es un tratamiento utilizado en aquellas personas que transitan la enfermedad, por lo que significa una práctica altruista que salva vidas.El proyecto en la Legislatura provincial fue una iniciativa del Bloque justicialista, que busca fomentar y promocionar la donación de plasma. No obstante, en Formosa ya se comenzó a realizar la técnica gracias a la inversión en materia de salud pública hecha por el Gobierno Provincial.Al respecto, la diputada justicialista Otilia Britez resaltó que en la provincia se cuenta, desde el 2007 en el Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo”, con un aparato de aféresis con el cual se realiza la separación de los componentes de la sangre, entre ellos el plasma. “Actualmente hay dos aparatos muy modernos, comprados por la Provincia, siendo mucho más simple la extracción. Así al donante recuperado de COVID-19 se le extrae la sangre, inmediatamente se separa el plasma y se le devuelven los demás componentes de la sangre”, precisó.En este sentido, los estudios médicos señalan que la práctica del plasma convaleciente es un tratamiento que demostró efectividad y es seguro para curar la enfermedad pandémica. No obstante, -advirtió la legisladora- que no todos los pacientes recuperados pueden donar, sino que se exigen ciertos requisitos a tener en cuenta para ser donantes.Sobre este punto, manifestó que el mismo fue desarrollado por la legisladora Margarita Batista, al ser designada miembro informante, quien expuso en la sesión remota mixta los alcances y fundamentos del proyecto que contó con el apoyo unánime de todos los bloques de los partidos, tanto oficialista como de la oposición al momento de la votación.Cabe recordar que de aquellos pacientes recuperados de COVID-19 en Formosa, dos de ellos han sido donantes de plasma, iniciándose en el sistema sanitario público la experiencia de contar con este tratamiento en el contexto de emergencia sanitaria.Por último, diputada Brítez exhortó a la población “a ser responsable como ciudadanos y cumplir con todas las medidas de prevención como ser el lavado de manos frecuente, el uso de barbijo y el distanciamiento social”.Y añadió: “Depende de nosotros que esta situación que hasta la fecha tenemos en Formosa que está libre del virus, continúe así. De no tener circulación comunitaria del virus como sucede en provincias vecinas a la nuestra, nos debe llamar a la reflexión sobre la importancia de respetar las disposiciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, que tiene al gobernador Gildo Insfrán encabezando la lucha, destinando todos los recursos necesarios para cuidar la salud de todos los formoseños y formoseñas”.Por último, resaltó la labor de los trabajadores y trabajadoras esenciales en el combate de la pandemia como son el área de salud, la seguridad y acción social.