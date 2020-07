Sin nuevos casos de COVID-19 en Formosa

En el marco de la búsqueda activa de casos, en el Mercado Frutihortícola se realizaron test a 85 trabajadores, aguardándose sus resultadosEn el parte informativo Nº 134 del viernes 24, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 81 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Así, la provincia de Formosa no registró nuevos casos positivos.Estuvieron presentes en la conferencia de prensa de este viernes, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González (encargado de la lectura del parte); el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibañez; y los médicos, Mario Romero Bruno y Julián Bibolini, director del Epidemiología y responsable de Infectología y Control de Infecciones del Hospital Alta Complejidad, respectivamente.En la oportunidad, se indicó que este jueves en el marco de la estrategia de prevención y búsqueda activa de casos, se llevó adelante un operativo de detección de posibles casos en el Mercado Frutihortícola de la ciudad capital. Allí, fueron hisopados 85 trabajadores y se esperan sus resultados en el transcurso del día de hoy viernes.Por su parte, en relación al retorno a Fase I de la ciudad de Clorinda, reiteraron las autoridades provinciales que la totalidad de certificados de circulación de dicha ciudad han caducado y en las próximas horas estarán en línea los nuevos certificados de circulación, adecuados para esta etapa.Asimismo, expusieron que “hemos reforzado los controles de seguridad para acompañar el proceso de aislamiento social, preventivo y obligatorio”. En tanto, con respecto al bloqueo del barrio El Porteño Norte, se dio inicio a la búsqueda sistemática de personas con síntomas compatibles a COVID-19.Los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: 82 casos positivos diagnosticados; recuperados, 68 personas; pacientes internados, 12 personas (todas asintomáticas); casos en tránsito con egreso de la provincia: 2 personas; cantidad de test realizados a la fecha: 4.421 con una positividad 1,85%.Refiriéndose a los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, son los siguientes: Ingreso de camiones de carga: 692; control en la vía pública, 15.886 personas y 7.303 vehículos; se labraron infracciones a 169 vehículos por restricción de circulación y patente; y a 699 personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.En relación a la lucha contra el dengue, se realizarán este sábado las siguientes tareas: Control de focos y tratamiento con larvicida en el barrio Centenario de Laguna Blanca, la localidad de El Chorro y los barrios San Francisco, San José Obrero, El Palomar y San Isidro Labrador de Formosa Capital. El descacharrizado se llevará a cabo en el barrio Eva Perón, en conjunto con el municipio capitalino, y el barrio El Palomar, en conjunto con Vialidad Provincial.En el final, advirtieron: “Comprovincianos, la pandemia está lejos de ser derrotada en el mundo. Nuestra región, además, se encuentra en el epicentro de la misma, lo que nos debe poner en una situación de alerta ante el riesgo inminente que esto implica”.“Por ello, la mejor forma de combatirla es la prevención, un sistema preparado, una estrategia sólida y el rápido accionar ante situaciones coyunturales. Esta ha sido nuestra conducta desde el primer día y así seguiremos accionando. Este esfuerzo debe ser acompañado por el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la población, pues, como hemos visto, el comportamiento tanto individual como comunitario, coherente y responsable es fundamental ante un virus con tanta capacidad de propagación. De esta salimos todos juntos. No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte informativo Nº 134.