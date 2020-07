COVID en Formosa: Darán el alta médica a 20 personas más

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 informó que en los análisis de las últimas 24 horas no se han diagnosticado casos positivos ni se reportan casos sospechosos de coronavirus en la provincia.Sin perjuicio de ello, continúan con los testeos de manera permanente en el marco de la estrategia de vigilancia intensificada y búsqueda activa de casos.En ese contexto, la provincia de Formosa continúa con un total de 77 casos positivos a coronavirus diagnosticados hasta el momento.Este lunes 6 de julio, se darán de alta médica a 20 personas. Se tratan de varones de entre 18 y 60 años, quienes han tenido dos análisis negativos consecutivos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento a pacientes, y su estado de salud no implica ningún riesgo para la comunidad.De esta manera, totalizarán 61 las altas médicas otorgadas a pacientes recuperados hasta el momento, constituyendo el 79% del total de pacientes ingresados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.Además, permanecen internados en dicho hospital un total de 16 pacientes: 7 varones y 9 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, y 13 de ellos evolucionan sin síntomas al momento.El porcentaje de ocupación de camas COVID-19 en el sistema público provincial es actualmente del 2,5%.En síntesis: de 77 casos diagnosticados en total, hubo 61 pacientes recuperados en el sistema público de salud, y 16 se mantienen internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 3.117 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,47%.El domingo pasado, ingresaron 312 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 7.423 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la Provincia; y judicializadas 364 personas por incumplir las restricciones de circulación.Se controlaron 4.563 vehículos y se secuestraron 60 de ellos y 1 embarcación. Asimismo, fueron notificadas 240 personas por no usar el barbijo en la vía pública.En relación a la lucha contra el dengue, el martes 7 de julio se realizará el trabajo de control domiciliario, fumigación y colocación de larvicida en los barrios San José de Clorinda, y Liborsi, San Martín, Simón Bolívar y La Pilar de la ciudad capital.También este martes 7 de julio finaliza el cronograma de pago de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial, incluyendo el pago del aguinaldo correspondiente, día en el que percibirán sus haberes y aguinaldo el personal activo con DNI terminados en 8 y 9.Por último, el organismo declaró: “hoy tenemos la satisfacción de reportar la cantidad más elevada de pacientes recuperados, con 20 altas médicas del Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19. Los 61 pacientes recuperados constituyen el 79% del total de los que habíamos internado oportunamente”.Y agregó: “Queda en evidencia la importancia de la decisión política de contar en nuestro sistema público de salud con este hospital único en el país para la atención médica de pacientes con coronavirus, con equipamiento de última tecnología y personal de salud capacitado y especializado para esta situación de emergencia”.En ese sentido, aseveraron que “el objetivo que debemos proponernos, sin embargo, es el de no llegar a necesitar de atención médica para coronavirus, y la mejor manera de lograrlo es a través de la promoción y la prevención”.“Fortalezcamos el cumplimiento de todas las medidas sanitarias de cuidado personal y comunitario. Esta actitud responsable es el mejor reaseguro para la protección de la salud y la vida de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos”, concluyeron.