Cómo la luz transformó al Paraje Sumayén

Raquel Reysvig, directora de la Escuela Agrotécnica de Sumayén, comentó sobre el impacto de tener luz e internet en el paraje. “Estamos festejando el día de la patria, haciendo patria, porque hace un año que estamos más conectados”Reysvig, quien vive hace más de 30 años en la localidad, recordó que este 9 de julio se cumplió 1 año de la llegada de la red de fibra óptica provincial al Paraje Sumayén y Laguna Yacaré, “es una fecha muy especial, lo seguimos disfrutando y festejando porque no se quedó ahí, llegó hasta la huerta que queda a unos 5 kilómetros de la escuela agrotécnica y gracias a la electricidad podemos regar nuestras pasturas y podemos mejorar la huerta”.La directora especificó que se trata de una línea principal trifásica que va hacia el campo de práctica de la escuela, “y con Internet la comunicación cambió por completo, en este contexto de pandemia nosotros podemos estar comunicados y pudimos avanzar con las clases, pudimos trabajar desde la escuela para con nuestra comunidad”, valoró que “todo esto es un avance impagable, es espectacular”.Asimismo, indicó que “la realidad de la localidad cambió por completo porque ya no tenemos que acarrear combustible para poder prender las bombas nafteras -con el precio del combustible que hoy se maneja- hoy bajamos una tecla y ya sacamos agua; se hicieron nuevas perforaciones -porque en el oeste seguimos teniendo problemas de agua- pero esto se puede solucionar trabajando un poco más, nosotros ya hicimos nuevas perforaciones en la escuela y estamos sacando muy linda agua”.Para Reysvig, el cambio también se ve en la incorporación de electrodomésticos o para “hacer pan casero con el horno, y no con el horno a leña”, también “es muy bueno para conservar la carne en los freezers, en fin, es un gran avance en muchos sentidos”.Por otra parte, comentó sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en Sumayén, “los acercábamos a sus hogares, sus casas, y a los 15 días los retirábamos”.“Siempre con todo el protocolo sanitario, además estamos muy bien cuidados, hay policías custodiando los caminos que pueden comunicar con el Sauzalito, el trabajo del Gobierno provincial y del intendente de Laguna Yema es muy bueno”, agregó.Sobre el final, hizo hincapié en que “como habitantes de Formosa, es una alegría inmensa que el Estado provincial esté presente en todos los rincones de nuestra provincia, tenemos que apoyar y estar orgullosos de esto, de tener luz, internet, la Escuela n° 149, el destacamento policial, la sala de primeros auxilios, el Registro Civil, y nosotros contamos con la escuela de gestión privada que cuenta con nivel inicial, primario y secundario agrotécnico”.