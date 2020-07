Solicitada De La Fe.Co.Tra.For

Desde la Federación De Cooperativas de Trabajo de La Provincia de Formosa repudiamos enérgica y públicamente las difamaciones calumnias e injurias, vertidas en forma maliciosa, através de la red social Facebook en la página llamada " Sala de Prensa Formosa" la cual arremete contra está organización, quienes desde años venimos realizando un trabajo social para aportar desde nuestro lugar al modelo Formoseño que sigue más vigente que nunca conducido por nuestro Gobernador GILDO INSFRAN.Nuestros principios que guían nuestro accionar son los mismos desde el primer día, la equidad, igualdad e inclusión para la concreción de la justicia social para la felicidad y grandeza de nuestro pueblo.Por lo que resulta inconcebible las afirmaciones vertidas por la página ante mencionada.Lo publicado lejos esta de acercarse al accionar y a las profundas convicciones de esta #Organización,Por tal motivo queremos resaltar que estas operaciones de pseudo periodista, no va a condicionar nuestro accionar y seguiremos trabajando con el compromiso y responsabilidad de siempre como buenos militantes del Movimiento Nacional y Popular.Está página quien permanentemente busca difamar a las cooperativas nucleadas dentro de esta organización, pertenecería a una persona quien dice ser compañero y por tal motivo no entendemos el ataque constante con informaciones totalmente falsas que apuntan a desinformar a la sociedad.Desde la #Fecotrafor haciéndonos eco e interpretando el mensaje de nuestro conductor instamos a seguir construyendo la " UNIDAD" e invitamos a todos y a todas a dejar de lado mezquindades e intereses personales y a seguir trabajando Unidos Solidarios y Organizados." Para un Compañero no hay nada mejor que otro Compañero"