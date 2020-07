Ibáñez brindó detalles de las reuniones del Ejecutivo y la cartera económica con Nación

Una fue la de Insfrán con el Presidente y demás gobernadores; y la otra puntualmente para tratar el desarrollo productivo federal.Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Oscar Ibáñez, informó acerca de dos reuniones que mantuvieron desde la provincia con el gabinete de ministros de Nación.El primero tiene que ver con el encuentro virtual que encabezó el presidente Alberto Fernández y del cual participó el Gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán junto con sus pares de las demás provincias del país y el gabinete ejecutivo nacional.En dicha reunión, que duró varias horas, se trataron una diversidad de temas de las distintas carteras nacionales.Por un lado, el Ministro de Economía de Nación, Martín Guzmán, expuso ante los gobernadores la última propuesta que Argentina efectuó a los acreedores extranjeros.“Es un tema crucial para la vida de las finanzas no solo publicas sino de todos los argentinos, que sea una solución sostenible en el tiempo del pago de una deuda pública, que es la mayor que se contrajo en los últimos cuatro años”, señaló Ibáñez.A su turno, el Ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro y la Secretaria de Provincias de dicha cartera, Silvina Batakis, brindaron detalles de la asistencia financiera que otorgarán a las provincias para destinar a inversiones en los sistemas públicos de salud.Luego, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció la continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 3) que, aclaró el presidente, será por última vez, y los formoseños podrán percibirla.“Veremos en las próximas semanas las metodologías de pago”, anticipó el titular de la cartera económica de Formosa.Además, Cafiero confirmó la permanencia del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que “recordemos, este subsidio permite que todas las pymes que tengan inconvenientes por su escasa facturación y puertas cerradas puedan abonar con un subsidio el 50% del salario de su personal y el resto corre por cuenta del empleador”.Reunión con Desarrollo ProductivoEn otro orden de cosas, Ibáñez se refirió a la otra reunión que mantuvo con el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, donde también se tocaron distintos puntos para “ir preparando de manera más concretas las medidas post pandemia”.“Es decir, tenemos que poner en marcha la economía, hay que comenzar con todas las políticas que vamos a articular las provincias con la Nación para implementar y mirar el mediano y largo plazo de la economía argentina”, indicó el funcionario provincial.En ese sentido, presentó un gráfico tratado durante el encuentro, donde se puede ver la evolución del empleo exceptuado en todas las provincias, con fechas del 20 de marzo, 6 de junio y 17 de julio.“El 6 de junio la apertura comercial en nuestra provincia era del 8%, el 18 de junio en el 81% y el 7 de julio, este ministerio que carga los datos de la AFIP y de rentas de provincia, coloca a Formosa con una evolución del empleo del 85%”, explicó Ibáñez.Y continuó: “Entre abril y junio, el aparato productivo fue poniéndose en marcha, con grandes diferencias regionales. En las últimas semanas algunas provincias retrocedieron de fase, aunque algunas continuaron flexibilizando diversas actividades”.En otro cuadro, Ibáñez mostró el avance de la actividad industrial según el INDEC y CAMMESA, tras la caída histórica de abril del 33.5% para la economía nacional.“CAMESA es la distribuidora en Argentina de la energía eléctrica, es una empresa que articula entre quienes generan energía eléctrica y distribuyen, entonces el consumo industrial de la energía eléctrica que en el mes de abril estaba en menos 36% ha aumentado 20 puntos el consumo y estamos menos 10%”, argumentó.Y agregó: “Es una buena noticia no obstante que todavía no estamos en los valores de enero, tampoco en los valores del año pasado”.El Dr. Kulfas, también propuso a las provincias un acuerdo económico y social en base a diez consensos y para, a partir de allí, articular regionalmente medidas para poner en marcha la economía nacional.Los diez puntos rezan textual:- Necesitamos exportar más.- Ningún sector productivo sobra: todos son importantes.- Mercado interno versus mercado externo: falsa antinomia.- No hay futuro sin políticas productivas.- Ninguna política productiva será sustentable si no piensa la dimensión ambiental.- Una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo y a la creación de empleo de calidad.- Sin inversión privada no mejoraremos la productividad y sin ellos no bajaremos sosteniblemente ni la pobreza ni la desigualdad.- Una buena política productiva debe reducir las brechas de género.- La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente.- Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.“Él incluye en esta visión a mediano y largo plazo a las economías regionales con motores del desarrollo de la economía nacional”, aclaró Ibáñez.Por último, el ministro de la cartera económica nacional, trazó una agenda productiva para el largo plazo que tiene que ver con los recursos naturales y sus cadenas (agroindustria, hidrocarburos, minería); las energías renovables y la electromovilidad; la economía del conocimiento e industria 4.0; las industrias de la salud; y un sistema de banca de desarrollo.“Su idea es que todo esto esté aprobado en todas las provincias sin distinción de signo político alguno y en base a esta agenda ya empezar concretamente a articular con Nación medidas para poner en marcha el aparato productivo de la Republica Argentina”, concluyó el responsable de la economía en la provincia.