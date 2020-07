Alumno originario aseguró sentirse contenido en la Unaf

“Estoy muy agradecido con el Rectorado de la UNaF por facilitar mis estudios en medio de la pandemia”. Así lo manifestó Vivaldo Sánchez tras recibir una de las ochenta y dos tablets que formaron parte de la tercera tanda entregada a estudiantes universitarios en situación de vulnerabilidad social.Se trata de un alumno de 19 años proveniente de la comunidad wichí de María Cristina, que cursa el primer año de Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud.Antes de que ingresara a la Universidad Nacional de Formosa, este joven originario había trascendido públicamente con el nombre artístico de Bandiel, dada su afición por la música rap.Actualmente, está concentrado de lleno en su carrera universitaria, asistiendo a clases a través del Campus Virtual y cumpliendo con las actividades que el cuerpo docente sube a las plataformas Moodle y Classroom.“Estoy casi al día con los trabajos prácticos, me faltan presentar algunos, pero la vengo llevando bien. Hasta el momento, me la rebuscaba, yendo a la Casa de Estudios del Padre Francisco Nazar. Allí me dan clases de apoyo, además de disponer de una computadora para preparar mis trabajos y enviarlos por mail. Cuando estaba en el secundario me dieron una net del programa “Conectar Igualdad” que traje a Formosa, pero no la pude usar porque no funciona el cargador de batería. Así que estoy muy contento por tener ahora una Tablet, que me permitirá estudiar desde casa”, destacó Vivaldo.Comentó que “luego de aprobar el cursillo, tuve que adaptarme a una nueva forma de estudiar. Me costó, pero poco a poco voy saliendo adelante. En algún momento, pensé en regresar a mi comunidad, pero decidí esperar hasta el segundo semestre. Ojalá pronto todo vuelva a la normalidad”“A la UNaF vine a estudiar junto a cinco compañeros míos de la EPES EIB Nro 5 de María Cristina. Otro chico y yo nos quedamos, mientras que el resto decidió volver a sus comunidades”, precisó.“En medio de la cuarentena – relató- dejé mi alquiler a dos cuadras de la Universidad para ir a vivir a un Albergue Universitario del barrio Guadalupe, destinado a estudiantes originarios. Estuve un tiempo allí, pero decidí volver a la pieza que compartía con mi tío, porque me queda más cerca del lugar adonde preparo mis materias. De todas formas, quiero agradecer a la profesora Carmen Román por abrirme las puertas del albergue y haberme ayudado también con la comida. Así como me ha dado una mano también Clara Baldus de la Subsecretaría de Acción Social de la Municipalidad, acompañándome con la mudanza y consiguiéndome bolsas de mercaderías”.Resaltó que “desde hace dos meses me traen viandas los días lunes, miércoles y viernes, ya que soy beneficiario del Programa Alimentario Universitario, que lleva adelante la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria.“Extraño mucho a mi familia que hace un gran esfuerzo económico para que pueda cumplir mi sueño de estudiar una carrera universitaria, pero la verdad es que me siento muy contenido por las autoridades, los profesores y el Centro de Estudiantes”, afirmó.Finalmente, Vivaldo Sánchez aprovechó este medio para “agradecer al rector de la UNaF, Augusto Parmetler, al secretario General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Rafael Olmedo y a los integrantes de la Comisión: coordinadora Operativa Secretaría Privada Rectorado, Zully Rivero, secretaria General Académica, Mónica Daldovo, decano de la Facultad de Humanidades, José Luis Guillén, directora de la Carrera Licenciatura en TICs, María Rosa Sanabria y director de Bienestar Estudiantil, Rodrigo Galarza por haberme brindado esta herramienta informática que me permitirá proseguir mis estudios universitarios, durante la cuarentena. Gracias también a la coordinadora General del Programa Alimentario Universitario (PAU-UNaF), Mercedes Santa Cruz por las raciones alimenticias que semanalmente se encargan de acercarme a mi domicilio”