Se diagnosticaron 10 nuevos casos positivos de COVID-19 en Formosa

Son cinco hombres y cinco mujeres que forman parte del personal de asistencia y apoyo del Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo IIEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó este jueves 25 que en las últimas 24 horas se diagnosticaron 10 casos positivos a coronavirus en el marco de la búsqueda activa de los mismos.Se trata de cinco hombres de 30, 39, 47, 60 y 61 años, y cinco mujeres de 33, 42, 46, 50 y 53 años, que forman parte del personal de asistencia y apoyo del Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II.De ellas, nueve personas no presentan síntoma alguno y solo una mujer presenta síntoma leve de dolor de garganta. Todas estas personas tenían resultados previos negativos a coronavirus.Al reiterarse los hisopados de control al personal del centro, se detectan los casos mencionados, razón por la cual se derivan a las personas afectadas al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID19.Ante esta situación, se activó la estrategia de bloqueo y control, aislando a los contactos estrechos de estas personas, incluyendo a su grupo familiar, en distintos Centros de Alojamiento Preventivo.Entre las 72 y 96 horas de aislamiento, la totalidad de estos contactos estrechos tendrán su primer hisopado de control.A su vez, se comunicó que la médica que fuera el primer caso positivo diagnosticado en la provincia el día 9 de junio dio dos análisis negativos a coronavirus durante el período de observación y seguimiento en pacientes asintomáticos, razón por la cual es dada de alta atento a que su estado no implica ningún riesgo para la comunidad.“Queremos destacar, además, que esta persona que vino a desempeñar su labor profesional en Formosa ha manifestado su voluntad de trabajar en la atención médica de los formoseños que pudieran estar afectados por el virus que ella acaba de superar”, se remarcó desde el Consejo, subrayando que “saludamos esta actitud de solidario compromiso, que es un valor tan propio del pueblo formoseño”.Es así que la provincia de Formosa diagnosticó hasta la fecha 73 casos positivos a coronavirus: ocho mujeres y 65 varones. La totalidad de altas a la fecha es una.De ellos, 72 pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general: 65 evolucionan sin síntomas a la fecha, seis evolucionan con síntomas leves y un paciente de 59 años presenta síntomas moderados.Este miércoles se realizaron 63 test y entre los resultados negativos, se encuentran los 26 análisis efectuados a personal policial y de salud que se desempeñan en el Centro de Alojamiento Preventivo Juan Pablo II.Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2507 los test realizados en la provincia, con una positividad del 2,91%.Fueron controladas 16.508 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 267 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 6549 vehículos y se secuestraron 35 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes se secuestraron 13 automóviles y 27 motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 217 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Este viernes 26 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Naineck, Laguna Blanca, Misión Tacaaglé, Riacho He Hé, Clorinda, Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y la ciudad capital.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se hará en los mismos barrios y localidades informados este miércoles; en tanto que el descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial proseguirá en el barrio Las Orquídeas.“Comprovincianos, ante la detección oportuna de los casos positivos informados en el día de la fecha, hemos activado nuevamente la estrategia de bloqueo y control, que se extiende a los contactos estrechos de las personas afectadas. Esta situación vuelve a poner en evidencia la capacidad de contagio del coronavirus, razón por la cual debemos extremar las medidas de cuidado que debemos tener tanto dentro de nuestros hogares, como en la vía pública”, se enfatizó desde el Consejo.Se hizo notar finalmente que “este es un gran desafío que nos pone a prueba a todos, como individuos y como comunidad unida y organizada”.