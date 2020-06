Gremios celebran decisión del rector de la UNaF por pago de sueldos y aguinaldo

La decisión política del rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Prof. Esp. Augusto Parmetler, de abonar los sueldos del personal el último día hábil del mes y la totalidad del aguinaldo fue celebrada por gremios de docentes y no docentes.Este miércoles, el titular de la UNaF anunció que, merced a un gran esfuerzo y sin comprometer ningún gasto social o de funcionamiento de la institución, los haberes del personal se efectivizarán el martes 30 de junio, en tanto que la totalidad del SAC se abonará el 7 de julio.En ese sentido, el secretario general del Centro de Docentes Universitarios de Formosa (CEDUF), Prof. Fernando Gauto, destacó que “estuvimos reunidos con el rector y en esa reunión él estableció el pago del aguinaldo de manera total, no en cuotas como lo dispuso el decreto hecho por el Poder Ejecutivo Nacional”.“Sabemos de la importancia de esta decisión y el esfuerzo que eso implica para la Universidad, ya que los fondos para el pago del aguinaldo serán girados en cuotas y la UNaF lo hará de manera total”, hizo notar, remarcando que “aplaudimos esta decisión tomada por el rector Parmetler”.Por su parte, el Ing. Martín Galarza, integrante de CEDUF, resaltó que el anuncio del titular de la UNaF “nos llenó de felicidad porque es un beneficio para todos los docentes y no docentes, no sólo para los que están agremiados”.“Como agrupación somos amplios y luchamos por todos los trabajadores de la Universidad, trabajamos en equipo de manera mancomunada para llegar a consensos, como en este caso, donde todos los trabajadores de la UNaF estarán cobrando el aguinaldo completo el día 7 de julio y los sueldos el 30 de junio”, subrayó.Puso de relieve que “en la situación económica que está pasando el país hay que aplaudir este tipo de actitud que tiene el rector para que todos los meses el último día hábil estemos percibiendo nuestros haberes, llevando así tranquilidad a nuestras familias”.A su turno, el consiliario no docente TGU Walter Benítez (agrupación No Docentes Unidos) expresó su agradecimiento al rector Parmetler y a su equipo de trabajo, significando que es “una decisión política muy importante que el 30 de este mes estemos cobrando los haberes y el 7 de julio el aguinaldo”.“Todos los no docentes estamos agradecidos”, recalcó, poniendo en valor que “como dice el rector, se trata de un gesto humanístico que tiene la gestión de la UNaF para el servicio de todo el pueblo formoseño, ya que vamos estar aportando a la provincia. Muchísimas gracias a la gestión y seguiremos apoyando todo el trabajo que sea necesario para nuestra casa del altos estudios”, concluyó.