Gabriela Neme “es un camaleón dentro del Concejo Deliberante”

El titular de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, arquitecto Edgar Pérez Pérez se refirió al proyecto de declaración presentado por la concejal Gabriela Neme, del bloque Floro Eleuterio Bogado que pretendía limitar las facultades de ese organismo, proyecto que fue rechazado.“El rol que pretenden jugar hoy algunos concejales de la oposición, es lamentable, es lamentable tener servidores públicos -en este caso, concejales elegidos por el pueblo para ocupar una banca- que se preocupen por defender a quienes con su actitud y desde sus comercios se dedican a hacer negocios, a llenar sus bolsillos y cuentas bancarias de dinero, lucrando con la necesidad de nuestra gente” cuestionó Pérez para agregar que “Sin preocuparse, en lo más mínimo por la suerte y la salud de estos que los eligieron y los sentaron en sus bancas”, continuó.Asimismo, el funcionario provincial aseveró que la oposición formoseña se convirtió en “abogados de estos comerciantes -que forman parte e integran el número de 281 comercios- de los cuales se secuestraron 147.500 kilogramos de mercadería vencida y en mal estado, desde el 6 de abril hasta la fecha”.Para quienes estén “familiarizados con el ámbito municipal”, Pérez explicó que los 147.500 kilogramos representan unos 24 camiones volcadores.“Es lamentable y patético el rol que juegan como empleados de esos comerciantes, porque terminan siendo eso”, manifestó Edgar Pérez.Contextualizó que “en la localidad de El Colorado, en plena cuarentena, comerciantes vinculados a dirigentes políticos de la oposición como es el caso de Naidenoff, que su tío tenía un comercio al cual se le secuestró mercadería y se clausuró por tener mercadería vencida en depósito; por no cumplir con los requisitos mínimos que se exigen”Recordó que los comerciantes involucrados llamaron a cerrar persianas, cortaron calles y realizaron una “patriada en la calle, violentando la seguridad en plena pandemia, además agredieron a los trabajadores fiscalizadores que estaban dentro una Tráffic -en su mayoría mujeres- eso hicieron los comerciantes que vendían mercaderías vencidas. Una conducta reprochable y patotera, por la que terminaron presos 3 de ellos”.Sobre las declaraciones de la edil Gabriela Neme, advirtió que “esta concejal puede decir lo que a ella se le antoje decir, pero de ahí a que tenga razón hay una gran diferencia”.En este sentido, Edgar Pérez ratificó que la Ley Provincial N° 1.480 de procedimiento administrativo para la defensa de los derechos del consumidor y usuario faculta a la Subsecretaría a su cargo para clausurar comercios, contundente manifestó que “es muy propio de la oposición decir lo que la ley no dice. Si hubiese leído un poco lo que es la legislación provincial N° 1.480 o las facultades que tiene la Subsecretaría de Defensa al Consumidor, o la Ley N° 24.240 con su modificatoria que realizó un gobierno nacional y popular como el de Alberto Fernández que ella votó en contra y apoyó a Mauricio Macri, quien nos dejó en el mayor desastre de la Argentina (después de haberse sentado en la banca bajo la bandera del Justicialismo, darse vuelta y ser un camaleón dentro del Concejo Deliberante), hoy ella se pone en defensa de aquellos que añoran que vuelva un gobierno como el de Mauricio Macri, a la Argentina”.El funcionario se preguntó “¿Desde cuándo el Consejo Deliberante le puede dar órdenes a una Institución de Gobierno que, jerárquicamente, es superior y que tiene competencia en todo el territorio provincial?, la Ley N° 1.480 es clara cuando establece que el Gobierno de la provincia le da la autoridad y la facultad a la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, para atender en la materia de la defensa del consumidor en todo el territorio provincial, es una facultad no delegada a los municipios, por eso es que los municipios no resuelven cuestiones de defensa al consumidor y lo hace la Subsecretaría”, explicó.Asimismo, valoró a las clausuras preventivas como “herramientas, medidas preventivas sobre aquellos comercios que han puesto en riesgo la salud pública del pueblo formoseño”.Agregó que “no le sorprende” dichos de la oposición formoseña ya que “ningún Legislador municipal, provincial o nacional está a la defensa del interés del pueblo de Formosa, sino que siempre a la defensa de quienes se manejan al margen de la Ley”.Sobre el final, el titular de Defensa al Consumidor, prometió seguir controlando los comercios en el marco de la Ley.NúmerosPérez informó, que desde el comienzo de su gestión al 13 de junio se han inspeccionado 866 comercios en toda la provincia, se han realizado 1.677 actuaciones, labrado 1.158 Actas de infracción, se secuestraron mercaderías vencidas de 267 comercios de localidades del interior y capital, se clausuraron preventivamente 110 comercios; además se tramitaron y recibieron 742 denuncias por mercadería en mal estado, incumplimiento de precios máximos, condiciones fuera de las actas de higiene y conservación de alimentos.