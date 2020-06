Para habilitar más actividades se tiene en cuenta “un conjunto de situaciones”

Los controles son dinámicos

Lo dijo el ministro González, sobre el análisis que realiza el Consejo de COVID-19, en relación a las presentaciones de los distintos sectores, y ratificó que “exige que seamos muy cautos y responsables”.El ministro de Gobierno, Trabajo, Justicia y Seguridad de la provincia, Jorge González, aseguró que para avanzar en nuevas habilitaciones de actividades “se debe tener en cuenta un conjunto de situaciones”, subrayando que el análisis de cada una de las solicitudes “exige que seamos muy cautos y responsables”.Así respondió, el titular de la cartera de Gobierno a una de las consultas periodísticas acerca del planteo realizado por los representantes de la hotelería y gastronomía de la provincia que piden regresar a la actividad, fue este jueves en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.En ese sentido, González aclaró que “aún no hemos tomado conocimiento de ninguna presentación que pudieron haber realizado estos sectores, una vez que lo tengamos daremos una respuesta al respecto”.Asimismo, señaló el funcionario que “podemos advertir que el panorama epidemiológico en la Argentina es una situación con distintas particularidades, donde muchas provincias que han llevado adelante procesos de flexibilización, están volviendo a fases anteriores”, ante el aumento de casos positivos de coronavirus, especialmente en las ciudades donde hay circulación comunitaria del virus.Por lo que analizó que para flexibilizar nuevos rubros en la provincia “son un conjunto de situaciones que se deben tener en cuenta”, reafirmando que “somos muy cautos y responsables”, al momento de responder las solicitudes presentadas por los distintos sectores.En ese orden, consideró que prácticamente hay un movimiento normal en la ciudad, recordando que la circulación está restringida por número de patente de vehículos.Para luego puntualizar el doctor González que “se continúa trabajando en el afán de brindar todos los apoyos al sector empresarial” y poniendo de relieve el anunció de la extensión del horario comercial en la provincia en previsión de que el domingo es el Día del Padre.El titular de Gobierno, también se refirió a los controles en el tránsito en la ciudad de Formosa, que lleva adelante la Policía de la provincia en el marco de las medidas sanitarias vigentes por la pandemia de coronavirus.Aseguró que los controles no son fijos, sino dinámicos, ratificó que no se trata de controles represivos ni recaudatorios, sino que el horizonte que tiene la Policía es “ayudar a cuidarnos entre todos”.“Los controles son dinámicos, no son fijos, tenemos que ir buscando distintas situaciones para poder tener una apreciación completa del escenario”, dijo, pero marcando que hay puntos en la ciudad con mayor movimiento vehicular.Describió que se trata de la avenida Néstor Kirchner donde hay una alta circulación, puntualizando que es una de las salidas principales del barrio La Nueva Formosa; la otra salida es la avenida Dr. Gutnisky, a la altura del Aeropuerto, con un control policial. Y después, otro punto de gran afluencia, es en la Avenida Los Pumas, a la altura del ingreso al barrio Sagrado Corazón de JesúsSin embargo, el titular de la cartera de Gobierno expuso que “la dinámica del tránsito hace que los controles se vayan ubicando en distintos puntos de la ciudad” y agregó: “No es un control represivo ni recaudatorio, sino que está orientado al cuidado de la salud de todos, fundamentalmente a tener un espíritu colaborativo, educativo”. Y concluyendo que el horizonte que maneja la Policía de la Provincia “es el de ayudarnos a cuidarnos entre todos”.