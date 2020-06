Formosa no registró nuevos positivos de COVID-19 y se mantiene con un total de 40 casos

La totalidad de estos pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado generalEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa confirmó este jueves 18 que en las últimas 24 horas no se diagnosticaron positivos de coronavirus en la provincia de Formosa. El total de casos confirmados se mantiene en 40.Tomaron parte de la conferencia diaria el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, quien leyó el parte informativo 97 del Consejo; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.Se informó además que se incorporaron a tres pacientes como casos sospechosos por protocolo. Se tratan de una mujer de 20 años con dolor de garganta y cefalea; un hombre de 57 años con síntomas respiratorios; y otro hombre de 29 años con tos y expectoración. Son personas alojadas en el Centro Juan Pablo II que tuvieron resultados negativos a coronavirus en los días previos y a las que se les tomaron nuevas muestras para reiterar los análisis.A su vez, se comunicó que el resultado pendiente de la mujer de Pirané reportado este miércoles dio negativo a COVID-19.Es así que la provincia de Formosa diagnosticó hasta la fecha 40 casos positivos a coronavirus: dos mujeres y 38 varones.La totalidad de estas personas continúan internadas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general. De ellos, seis presentan síntomas leves, 33 evolucionan sin síntomas a la fecha y un paciente presenta síntomas moderados, encontrándose estable, sin fiebre ni dificultad respiratoria al momento.Con los análisis de búsqueda activa y estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 1968 test realizados, con una positividad de 2,03%.Controles en la vía públicaFueron controladas 16.700 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 297 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 8017 vehículos y se secuestraron 54 de ellos y una embarcación.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron seis automóviles y 36 motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 173 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Inspecciones a comerciosLa Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario efectuó tareas de control en las localidades de General Güemes, El Espinillo, Laguna Blanca y la ciudad capital. Se fiscalizaron 26 comercios de diferentes rubros, labrándose 53 actas de infracción, con secuestro de 2800 kilos de mercadería no apta para el consumo, y clausura preventiva de cuatro comercios.En relación a los controles bromatológicos concretados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 31 comercios, labrándose 26 actas de infracción, con decomiso de 127 kilos de mercadería vencida y 343 medicamentos comercializados sin autorización. Asimismo se clausuraron 14 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.DengueEn relación a la lucha contra el dengue este viernes 19 de junio continuará la fumigación espacial contra el dengue en Laguna Naineck, Laguna Blanca, La Primavera, Clorinda, Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, El Espinillo y Formosa Capital.El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial proseguirá en el barrio 1º de Mayo.Bien común“Comprovincianos, en este tiempo en el que abundan las malas noticias de cantidad de casos, fallecidos y tantos dolores que trae la pandemia a todo el mundo, el Papa Francisco nos señala de que a pesar de que tratan de convencernos de que el mal reina soberano, existen demasiados ejemplos de que esto no es así, y lo significa en la mano tendida de tanta gente que pone lo mejor de sí en estos momentos para hacer el bien desde el lugar que le toca a cada uno”, se subrayó desde el Consejo.Se hizo notar que “nosotros somos testigos de ello en Formosa, en las manos tendidas de los trabajadores y trabajadoras de la salud en cada atención que prestan, del personal de seguridad en su tarea de prevención, en el compromiso solidario de tantas personas que colaboran y que prestan un servicio esencial a la comunidad. A todos ellos y ellas, va nuestro reconocimiento y gratitud por demostrar día a día que unidos, organizados y solidarios superaremos esta adversidad”.“No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, concluye el parte.