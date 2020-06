Oviedo: “No hay información oficial sobre si el IFE 3 incluirá al resto de las provincias del país”

El tercer cobro del bono de emergencia tendrá en cuenta indicadores como la situación de pobreza e indigencia, la precariedad de la vivienda y la cantidad de contagios de la región de quienes soliciten cobrarlo. Se estima que será sólo para quienes vivan en zonas donde se haya implementado la nueva fase de la cuarentena más estricta, como Capital Federal, el conurbano bonaerense o Chaco.“No hay todavía ninguna información oficial respecto a si el tercer pago se hará extensivo al resto de las provincias del país, teniendo en cuenta que estamos con el cronograma vigente del segundo pago del IFE” explicó Ricardo Oviedo, responsable de la UDAI Formosa de ANSES.Señaló además, que a partir de ahora, aquellas personas que hayan optado por un CBU particular” van a recibir su pago acreditado en esa cuenta bancaria en forma directa, no tendrán que ir a la sucursal del banco ni hacer ninguna gestión” y agregó que los beneficiarios que concurren a la sucursal bancaria, se les entrega un formulario con información básica y sencilla para la toma de datos y apertura de una cuenta.“ Esto va a originar un esquema de bancarización con una cobertura muy amplia, importante, de manera que un futuro pago de IFE o cualquier medida que tome el gobierno nacional, se podría canalizar a través de estas nuevas cuentas bancarias de manera tal que cada beneficiario reciba en sus cuentas esas asignaciones” detalló.Oviedo se refirió a una de las tantas situaciones particulares que se dieron en el cobro del IFE, por ejemplo beneficiarios que habían optado por la red Link pero estaban fuera de la provincia con domicilio en Formosa.“En esos casos sucedió que al transferir los pagos al Banco de Formosa, quedaron enganchados sin la posibilidad de cobrar, porque no están acá y no tienen la posibilidad de ir a ventanilla, ni de crear una nueva cuenta” comentó.A ellos les sugirió aguardar que finalice el cronograma, una notificación de ANSES y allí tendrán la posibilidad establecer otra boca de pago.Aclaró que todos los beneficios que fueron establecidos no se pierden, y tarde o temprano lo podrán cobrar.El funcionario nacional aclaró que se encuentran abiertas para atención al público las oficinas de Formosa y de Ingeniero Juárez y se hallan trabajando para abrir Clorinda. “La atención se realiza por turnos, porque la emergencia sanitaria continua, trabajamos con un plantel reducido de trabajadores” detalló.