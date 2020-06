Nielsen condenó el espionaje ilegal y el lawfare a CFK y opositores a Macri

El diputado provincial del Frente de Todos (FdT) Jorge Nielsen condenó el espionaje ilegal concretado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri y la persecución política en contra de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a través de las causas judiciales, conocido como “lawfare”.“Es un escándalo a nivel internacional porque más allá de que los medios más concentrados oculten o lo tomen a la ligera obviamente es una situación muy seria a la cual nos llevó el Gobierno de Macri”, aseveró el legislador provincial.Remarcó que “todo era para ver cómo podían encarcelar a la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y en realidad nunca tuvieron una sola prueba. Por el contrario, entonces armaban carpetas y con eso pretendieron sojuzgar a toda la oposición política porque tenían la complicidad de buena parte de la Justicia, incluida la Corte Suprema, que nunca abrió la boca”.En este punto mencionó la doctrina Irurzun, en referencia al juez que preside la Sala II de la Cámara Federal, que es la que llevó a empresarios y exfuncionarios kirchneristas a la cárcel, antes del juicio y obviamente sin condena, bajo el argumento de las supuestas “relaciones de poder que aún conserva” cada uno de los procesados.“Según investigadores periodísticos, (esta doctrina) fue escrita en el despacho de (Ricardo) Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema”, apuntó Nielsen.Entendió el legislador que “todo este desmanejo es lo que la sociedad argentina está reclamando respecto de que la Justicia tiene que recuperar, en principio, la honestidad y después la cordura”.Categórico, denunció que el Gobierno de Macri desde la AFI “utilizó la mano de obra desocupada de la dictadura, que son los nietos de aquellos que llevaron adelante la revolución fusiladora y utilizaron a la prensa hegemónica para denigrar a todo lo que tenga que ver con el Peronismo”.En esa línea recordó cuando el propio gobernador Gildo Insfrán “fue monitoreado el año pasado cuando efectuaba un vuelo en la zona oeste de la provincia y amenazado como si fuera un vuelo clandestino. Es más, el Gobernador expresó que hacía responsable al expresidente Macri si le sucedía algo”.Trajo a cuento, en ese marco, el proyecto de “derribo de aviones ilegales” que había sido presentado por el senador radical Luis Naidenoff, presidente del Interbloque Cambiemos. “Se ve que Naidenoff estaba también al tanto de todo este sistema que había implantado Macri, él no es ajeno, por algo hoy en día es el jefe del bloque de senadores de la oposición y defiende a rajatabla todo lo hecho por el Gobierno anterior, cuando en la gestión pasada no se dejó de cometer ilícitos tanto económicos, penales y de todo tipo”, reprendió.“Hay una investigación por delante”, hizo notar el diputado Nielsen, acentuando que “esto es como cuando uno tira de una piola se empiezan a destapar las aberraciones”.Aseveró que “en ese camino se va a encontrar de todo, todas las barbaridades que les hicieron a las personas que no quisieron prestarse al juego, como por ejemplo mandarle un kilo de explosivos a alguien a través un narcotraficante. No repararon en quién asociarse para denostar a todos los que de alguna forma querían volver a un sistema de Gobierno nacional y popular”, finalizó.