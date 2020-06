La policía brinda recomendaciones a la comunidad formoseña para esta época de frío

El Cuerpo de Bomberos de la Policía insta a la comunidad formoseña a utilizar de manera correcta y adecuada los artefactos de calefacción ya que el mal uso de las mismas puede traer aparejado pérdidas irreparables.El Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa tiene como misión salvaguardar la vida y bienes de las personas en ocasión de siniestros, incendios, derrumbes u estragos, tarea nada fácil que requiere una actitud de alerta permanentemente donde la protección preventiva juega un rol fundamental.Los incendios domésticos pueden llegar a provocar la pérdida de la vida humana y/o animales que se encuentren en el lugar, como así daños económicos, ya que el fuego puede propagarse en todo el recinto habitacional.La mayoría de los incendios domésticos se deben a la mala utilización de los artefactos de calefacción. En el marco de las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, la Policía contempla trabajos preventivos e investigativos para evitar situaciones como las descriptas, y en caso de determinar la responsabilidad de alguna persona, se realizan las causas correspondientes con intervención de la justicia.Con la finalidad de evitar situaciones como las que se detallaron, la Policía brindó recomendaciones para prevenir incendios en todos los lugares en que se utilicen los mencionados artefactos, teniendo en cuenta las bajas temperaturas por época invernal.Por ello, el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Formosa recomienda:Seleccione equipos de calefacción con marcas aprobadas.Instale y mantenga correctamente el equipo de calefacción. Haga que los técnicos efectúen el mantenimiento, reparaciones y limpieza del sistema de calefacción una vez al año.Coloque todos los calentadores portátiles alejados de todo material combustible, como muebles, ropa de cama, ropa y animales domésticos.Apague los calentadores del área cuando no está en la habitación o cuando vaya a dormir. Vigile en todo momento a los niños cuando los calentadores del área estén funcionando.Si tiene un calentador eléctrico, compruebe si tiene cables gastados o partidos o si se recalienta. Llame a un técnico profesional para que repare todos los problemas antes de poner en funcionamiento el equipo.Si tiene un calentador que funciona con combustible líquido, use sólo el combustible recomendado por el fabricante. Nunca otro combustible sustituto. Un combustible inadecuado puede arder más rápido que los límites de diseño del equipo y causar un incendio grave.No mantener el ambiente totalmente cerrado; abrir ventanas, por lo menos una, a fin de lograr una adecuada ventilación.-Cuando se va a dormir, no utilice los braseros y/o estufas, hágalo antes, es decir, tiene que estar despierto cuando se es utilizado estos elementos, y en caso de ir a dormir; extinguirlos (apagarlos) totalmente.-Tenga en cuenta que los gases emanados por estos elementos son muy peligrosos, en especial el Monóxido de Carbono, hasta el punto de ser fatales, si no se prevé una adecuada ventilación y/o aireación del lugar.-En caso de urgencias o emergencias, comuníquese a la línea gratuita 911 en esta ciudad, en el interior 101 o la línea baja del Cuerpo de Bomberos 4428-888