González: “Tenemos un sistema de vigilancia muy afiatado que nos permitió la detección de este caso”

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, el doctor Jorge Abel González, indicó que el primer caso positivo de COVID-19 en Formosa se trata de una mujer de 36 años, médica, con domicilio en Quilmes, Provincia de Buenos Aires. “Lo hemos detectado y estamos trabajando en consecuencia con un bloqueo y un control de la situación”, subrayó.En declaraciones periodísticas, el funcionario formoseño manifestó: “Era lo que se preveía. Justamente este lunes, al brindar la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, advertíamos que estamos en una situación de riesgo inminente de ingresos de coronavirus a la provincia porque la situación regional así lo indica”.Sumó además que “como estamos llevando adelante este proceso de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia era probable que esto ocurriera. Esto habla a las claras de que estamos alertas, expectantes y muy atentos porque tenemos un sistema de vigilancia muy afiatado que nos permitió la detección de este caso”.Respecto del mismo detalló que se trata de una mujer de 36 años, con domicilio en Quilmes, Provincia de Buenos Aires, y que “vino en un colectivo que salió de la terminal de Dellepiane”.“Esta señora es médica y fue contratada para que venga a fortalecer el sistema de salud de Formosa. No conoce Formosa, llegó en la noche de este lunes, con el marido y la hija”, abundó.Justamente, al arribo del micro, “se hicieron 38 hisopados (a todo el pasaje) y ella salió positivo”, confirmó el ministro, indicando que “lo bueno de esto es que el marido y la hija dieron resultados negativos a coronavirus”.La mujer “está aislada y quienes vinieron con ella en el mismo viaje se encuentran en un sector de un Centro de Alojamiento Preventivo”.Vigilancia activa“Contamos con un sistema de vigilancia activa que nos permitió detectar este caso, que es asintomático, por lo tanto tenemos una esperanza de que se agote en sí mismo este caso”, subrayó el funcionario.Categórico, recalcó que “lo cierto es que lo hemos detectado y estamos trabajando en consecuencia con un bloqueo y un control de la situación”.Consultado sobre los análisis, el ministro significó que “trabajamos con altos estándares de seguridad. A nosotros nos parece muy importante eso. El Laboratorio de Biología Molecular del Hospital de Alta Complejidad tiene estándares muy elevados de control de calidad. Justamente, en el mes de marzo pasamos la última certificación de trabajo. Llevamos más de mil test negativos y en este caso corresponde continuar con un protocolo muy estricto que tenemos. La prueba que se le realizó a esta persona es el PCR, por lo tanto vamos a continuar trabajando”.Estrategia de ingresosA su vez, el titular de la cartera de Gobierno insistió en marcar que “la estrategia que nosotros tenemos es que nadie puede ingresar a la provincia sin pasar por los Centros de Alojamiento Preventivo, donde hacemos un seguimiento diario de cada una de las personas que están allí alojadas y una vez que estamos seguros que no tienen posibilidad ninguna de contener el virus en sí pueden irse”.“Hay un régimen de ingreso administrado a aquellas personas que vienen con ánimo de quedarse. Para los transportistas tenemos otra situación distinta porque también son personas que ingresan al territorio, pero no podemos realizarles hisopados a los 700 camiones que entran. Entonces ahí tenemos otro mecanismo, que es el de los corredores sanitarios seguros, donde contamos con postas sanitarias y policiales en distintos lugares del recorrido, a los fines de controlar”, puntualizó.Por otro lado “para los que ingresan a la ciudad capital de Formosa tenemos un seguimiento satelital porque a la entrada se les entrega un aparato que permite el seguimiento satelital de ese camión, a los efectos de evitar que salga de la hoja de ruta que se les otorga”.Asimismo, a los transportes internacionales “les hacemos una cápsula, es decir, a un grupo de 15 o 20 camiones los acompañados con un grupo de la Policía Provincial hasta el control aduanero de Loyola, donde ya egresan del país hacia Paraguay”.Finalmente, el ministro González acentuó que “estamos extremando las medidas sanitarias para poder tener un status sanitario como el que todavía tenemos. Insisto: éste es un caso que ha llegado en la noche de este lunes, al que se le hizo el hisopado y arrojó resultado positivo. Ya está aislada esta persona y el resto del pasaje también en un lugar donde está aislado del resto de las personas. En 72 horas a todos les volveremos a hacer un hisopado de control”.