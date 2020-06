MÁS UNIDOS QUE NUNCA! Podemos GANAR la batalla Cuidando nuestra Salud Mental

Siendo las 19.30 hs. comenzó a circular por las redes información de un “nuevo parte oficial” del Consejo a la Emergencia por COVID-19. Inicia el mismo, el Ministro de Gobierno, el Dr. Jorge A. González, y de tener habitualmente 400 a 600 visualizaciones se dispararon a más de 2000 personas viéndolo en cuestión de minutos. Al mismo instante comenzaron a aparecer comentarios agresivos, de miedo, pánico y odio en el pie de la transmisión.Formosa CONFIRMA EL 1ER CASO DE CORONAVIRUS luego de más de 80 días de decretarse la cuarentena obligatoria. Cambia la jugada, comienzan a moverse las redes sociales y los grupos de WhatsApp con capturas de fotos, audios y videos que confirman la primera paciente con COVID-19 en nuestra ciudad.¿Qué es lo primero que experimentaste al escuchar la noticia? MIEDO, ansiedad, angustia, nerviosismo, temor, frustración, intranquilidad y capaz varias emociones más. Pero:¡ATENCIÓN!¡Vos podes hacerle frente! Es momento de estar MAS UNIDOS QUE NUNCA. JUNTOS podemos ganarle la batalla.Ya venimos con más de 80 días aprendiendo nuevos hábitos como:1. El lavado de manos.2. El uso de alcohol en gel.3. El uso adecuado del barbijo.4. Evitar salir de casa si no es de suma urgencia.Y te recordamos nuevamente estas sugerencias:1. Reconozca sus emociones y acéptelas. Si es necesario, comparta su situación con las personas más cercanas a usted para encontrar la ayuda y el apoyo que necesita.2. Cuestiónese: busque pruebas de realidad y datos fiables. Conozca los hechos y los datos fiables que ofrecen los medios oficiales y científicos y evite información que no provenga de estas fuentes, evitando información e imágenes alarmistas.3. Informe a sus seres queridos de manera realista. En el caso de menores o personas especialmente vulnerables como ancianos, no les mienta y proporcióneles explicaciones veraces y adaptadas a su nivel de comprensión.4. Evite la sobreinformación, estar permanentemente conectado no le hará estar mejor informado y podría aumentar su sensación de riesgo y nerviosismo innecesariamente.5. Contraste la información que comparta. Si usa redes sociales para informarse, procure hacerlo con fuentes oficiales.No hay salud sin SALUD MENTAL, por ello es tan importante cuidarla en estos momentos.Es hora de poner en práctica todo eso que escuchamos, que venimos practicando y que ESTAMOS PREPARADOS PARA HACERLE FRENTE.Ahora, si sentís que esta situación te desborda o conoces a alguien que necesita apoyo, contención o acompañamiento no dudes en escribirnos al 3704868861. ¡No estás solo! Estamos con vos.Somos la Red la Red de Profesionales PATERF de la Fundación LIBELLA “Asistencia y Gestión en Salud Mental” que trabajamos TODOS los días de 8 a 22 hs.