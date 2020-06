El Balseiro convoca a participar del concurso IB50K 2020

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de Formosa, invita a participar este viernes 26, de una charla informativa online sobre el concurso.El Instituto Balseiro, organismo que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de la Universidad Nacional de Cuyo, convoca a participar de la décima edición del premio IB50K 2020.Un certamen de proyectos con base tecnológica a desarrollar en diversas áreas temáticas; este año se entregarán premios superiores a 50 mil dólares que provienen de aportes realizados, exclusivamente, por empresas e instituciones.Para poder participar del concurso IB50K 2020 es requisito que los proyectos tengan una base tecnológica y que se puedan desarrollar en áreas y temáticas variadas como: inteligencia artificial, salud, cambio climático, energía, biotecnología, arte y música, robótica, telecomunicaciones y tecnología de la información, entre otras.María Luz Martiarena, secretaria de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro y recientemente nombrada directora de CONICET Patagonia Norte, contextualizó que “Desde el año 2009, viene desarrollándose un concurso para promover la generación de empresas de base tecnológicas, desde los jóvenes”.Sobre los detalles del certamen, advirtió, “El concurso se sustenta en el convencimiento de alentar y apoyar a los jóvenes a crear y hacer crecer sus propias empresas en base a sus capacidades y a los conocimientos que han recibido en sus trayectorias académicas. Se entiende que apostar a este tipo de desafíos es estratégico para el país y puede potenciar el desarrollo basado en la complejización de la matriz productiva argentina”.“Queremos lograr que participen jóvenes de todas partes de Argentina, que participen en la generación de empresas de base tecnológica, y el desafío es formar grupos, trabajar en conjunto, idear proyectos originales, pensar en planes de negocios. Sobre todo, apostar al desarrollo local para que todos los chicos que tienen capacidades, que pueden hacer maravillas, que pueden desarrollarse, no se tengan que ir”, continuó la doctora.En este sentido, ejemplificó que “a veces nos ponemos contentos porque triunfan en Estados Unidos, y eso me duele en el alma, porque para el desarrollo tecnológico no hay techo, por eso tenemos que ser capaces de generales el piso y que puedan enraizar, estén donde estén”.La presentación cierra el 10 de Agosto, y hay tiempo hasta el 10 de agosto para interiorizarse y presentar los planes tecnológicos; según Martiarena, “Se busca que sean proyectos originales y que el 50 % del equipo esté conformado por jóvenes de menos de 35 años, estudiantes regulares o graduados de institutos terciarios, y universidades del país, en las áreas de las ingenierías, ciencias, salud”.Charla informativa y premios“Estamos realizando actividades, como la que va suceder en Formosa, con la presencia de evaluadores que van a contar a la comunidad cómo se inscriben y los van a guiar para que el proceso se pueda llevar adelante”.Explicó la doctora que cada año IB50K ofrece, además, premios especiales que consisten en aportes monetarios, servicios tecnológicos, mentoreo y/o acceso directo a la final de otros concursos de similares características.Este año las empresas e instituciones que acompañan al concurso darán premios especiales al mejor proyecto que responda a una demanda de la sociedad, al mejor proyecto en cambio climático con énfasis en eficiencia energética y energías renovables, entre otros.Asimismo, un anuncio relevante es la convocatoria a un premio especial, en el área de salud, una oportunidad para proyectos que respondan a las necesidades de salud inmediatas y a los efectos colaterales vinculados a la situación excepcional de emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.Sobre el final, especificó alguno de ellos, “se reparten un montón de premios más, por ejemplo, el grupo San Cristóbal reparte 20 mil dólares: 10 mil al mejor proyecto en salud y 10 mil a la inteligencia artificial; también hay 5 mil dólares en cambio energético, la Universidad del Litoral, la provincia de Santa Fé con Mil dólares para el acto impacto en Agro, el CONICET con 3 mil dólares para el proyecto de Demanda de la Sociedad, la Universidad de Quilmes para el proyecto de tecnologías en Música y Arte, la Universidad Nacional de Entre Ríos, con aportes a la Bio Energía, premios al mentoreo, es decir, hay premios para distintos proyectos”.Los interesados en participar del certamen pueden acceder a más información, formulario de inscripción, bases y condiciones en: http://www.ib.edu.ar/ib50k o en las redes sociales: http://Facebook.com/IB50K , http://Instagram.com/ib50k, http://Twitter.com/ConcursoIB50K .