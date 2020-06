Se diagnosticaron 16 nuevos positivos y Formosa totaliza 63 casos de COVID-19

Se tratan de los hombres ubicados en el circuito 1 del Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II, que ya fueron derivados al Hospital Interdistrital de ContingenciaEl Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se diagnosticaron 16 nuevos positivos de coronavirus, por lo que a la fecha Formosa registra un total de 63 casos confirmados: tres mujeres y 60 varones.Así lo certificó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Abel González, al brindar el parte informativo 103 del Consejo.Tomaron parte también en la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez; el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno; y el jefe de Infectología y Control de Infecciones del Hospital de Alta Complejidad (HAC), el doctor Julián Bibolini.Según se consignó en el informe del Consejo, en las últimas 24 horas se diagnosticaron 16 casos positivos a coronavirus. Se tratan de los hombres ubicados en el circuito 1 del Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II.Si bien ninguno de ellos presentaba síntomas, se reiteraron los hisopados de control y, ante los resultados positivos, fueron derivados al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.Es así que la provincia de Formosa diagnosticó hasta la fecha 63 casos positivos a coronavirus: tres mujeres y 60 varones.La totalidad de estos pacientes continúan internados en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, encontrándose en buen estado general. De ellos, 55 evolucionan sin síntomas a la fecha y ocho evolucionan con síntomas leves.En esa línea, se informó que este martes se realizaron 77 test y entre los resultados negativos se encuentra la totalidad del Circuito 3 del Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II, que ya tenían hisopados negativos previos.“La evidencia científica y epidemiológica indica que estas personas no representan ningún riesgo para sus familias y para la comunidad, razón por la cual estarán siendo dados de alta en el transcurso del día”, se comunicó.A su vez, con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2444 los test concretados en la provincia, con una positividad del 2,58%.Fueron controladas 17.236 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 260 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 9425 vehículos y se secuestraron 65 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron 17 automóviles y 52 motocicletas.Asimismo, fueron notificadas 180 personas por no usar el barbijo en la vía pública.En otro orden, la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en 13 comercios de la ciudad capital, labrándose 20 actas de infracción, con 946 productos vencidos y una clausura preventiva.En relación a los controles bromatológicos materializados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 23 comercios, labrándose 18 actas de infracción, con decomiso de 95 kilos y 88 litros de mercadería vencida y clausura de siete locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.En el marco de la lucha contra el dengue, este jueves 25 de junio continuará la fumigación espacial en la ciudad capital y el interior provincial.El trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se hará en los barrios Santa Rosa de Pirané y Las Orquídeas, Liborsi, Don Bosco y Villa del Carmen de la ciudad Capital; en tanto que el descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se desplegará en el barrio Las Orquídeas.En relación a la habilitación de las actividades de agrimensura, se informó que este miércoles se suscribirán los convenios de corresponsabilidad con el Consejo Profesional de la Agrimensura para la implementación de los protocolos sanitarios específicos para esta actividad e inicio de la misma.“Comprovincianos, los casos positivos que se fueron reportando en los últimos días corresponden a la situación particular que fuimos informando en relación a uno de los Centros de Alojamiento Preventivos, cuya función es justamente evitar que el coronavirus se propague en nuestro territorio y ponga en riesgo a los 640 mil formoseños”, se enfatizó desde el Consejo.Esta medida, se remarcó, “nos ha permitido detectar casos asintomáticos, bloquear al virus y atender a nuestros pacientes en un hospital monovalente único en el país, donde las personas afectadas se encuentran evolucionando sin síntomas en su gran mayoría, o bien con síntomas leves”.“Esta situación epidemiológica nos ha permitido que, con prudencia, serenidad, cautela y pasos firmes, continuemos llevando adelante las fases que hemos alcanzado y avanzar, como en el día de hoy, en la habilitación de una nueva actividad. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, se concluyó.