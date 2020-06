Dengue: “La curva de casos está bajando porque se realizan varias acciones en forma integral”

La doctora Cristina Mirassou, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Humano, enfatizó que la “curva de casos de dengue está bajando porque se llevan adelante varias acciones en forma integral”, marcando que en la lucha contra esta enfermedad intervienen distintas esferas estatales.En efecto, este martes 9, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 que en la última semana se reportaron 132 casos nuevos, lo que implica una reducción del 18,5% de la incidencia de los casos nuevos con respecto a la semana anterior, y una baja del 75,2% respecto del pico observado en la última semana de abril.“La curva de casos está bajando porque se llevan adelante varias acciones en forma integral”, subrayó la funcionaria, mencionando a modo de ejemplo que “eso lo estamos aplicando en un lugar donde hemos tenido también bastantes casos, que es en la zona de Laguna Blanca, siguiendo por Naineck, donde como en toda la provincia se sigue trabajando en el descacharrizado, lo cual es muy importante”.Hizo notar que la lucha contra esta enfermedad se trata de un trabajo mancomunado de distintas esferas, pues intervienen las Municipalidades, la Policía Provincial, el área de Educación –que realiza el material instructivo- y los brigadistas y los técnicos de Desarrollo Humano.“Estamos hablando de un abordaje integral donde simultáneamente se hace la fumigación espacial y después la salida, casa por casa, con el acompañamiento de los brigadistas, la Comuna y los efectivos policiales para hacer la búsqueda de los lugares y los reservorios de agua donde se crían las larvas”, detalló, apuntando que también “se está aplicando el larvicida que produce el laboratorio Laformed, en buena cantidad, y se está entregando en todas las viviendas”.“El gobernador Gildo Insfrán nos dice que hay que procurar el autoabastecimiento, por eso todos estos productos que son para la lucha contra el dengue se están produciendo acá, en Laformed, al igual que los equipos de protección personal contra el coronavirus, en Fontex”, enfatizó la profesional.En esa línea, la doctora Mirassou remarcó que “el Ministerio de Educación está haciendo el material que es para los chicos, trabajando con este contenido del dengue, lo cual está en la currícula de nuestra provincia, está incorporado”.“Ahí está lo simultáneo de todas estas herramientas, las cuales luego medimos para ver el impacto de lo logrado en esto de juntar todas las herramientas que hemos conjugado previo un diagnóstico”, recalcó.De esta manera “se sigue trabajando intensamente contra el dengue, no se ha dejado en ningún momento. Se ha trabajado en todos los efectores de salud, en toda la provincia. Se han hecho numerosas capacitaciones virtuales y presenciales, de todo tipo”.Respecto del coronavirus refirió la subsecretaria Mirassou que “este tiempo nos ha permitido prepararnos en toda la provincia, en el primer nivel, el segundo y el tercero, es decir en toda la red de salud provincial, con todos los insumos, el personal capacitado y hemos podido también preparar a los puestos sanitarios policiales que son los que controlan los ingresos al territorio”.“No tenemos circulación viral, con lo cual lo que tenemos que hacer es protegernos porque estamos rodeados de provincias y países con fuerte presencia del virus. El Chaco es nuestro problema más cercano”, advirtió.En esa línea puso en valor el sostenido y férreo trabajo que se efectúa en los puestos sanitarios policiales, que “están jugando un rol muy importante porque ellos son los que detectan si los que entran tienen síntomas o no. Les toman la temperatura, les miden la saturación de oxígeno, les preguntan los síntomas, es decir, tienen todo un protocolo para seguir”.“Valoro mucho la tarea de los agentes policiales y de nuestros enfermeros y médicos porque están en Mansilla, que es por donde hay mayor ingreso, pero es un ingreso controlado, porque la provincia autoriza la entrada en la medida que tenemos la capacidad de recibirlos en los centros de aislamiento preventivo, donde se los atiende muy bien”, puso de relieve, mencionando además los puestos asentados en El Colorado, Perín, Barilari, Cañada Rica –en la entrada con Salta que ahora está cerrada- y Clorinda. “Estamos realmente trabajando muy bien”, destacó.Para finalizar, hizo hincapié en la importancia del cambio de hábitos, en el marco de la lucha contra el COVID-19 y el dengue. “Nos tenemos que acostumbrar. Valoramos que nuestra población realmente está a la altura de las circunstancias porque está cumpliendo con todas las medidas, el distanciamiento social, el uso del barbijo, etcétera, todo eso lo estamos viendo, al igual que la colaboración en el descacharrado y en el trabajo intersectorial. Y así tiene que ser, porque si no cambiamos los hábitos no vamos a poder con estas dos enfermedades, estos dos problemas que son el dengue y el coronavirus”, finalizó.