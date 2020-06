Covid 19: Juárez profundiza medidas de control de ingreso a vehículos proveedores y bienes de consumos

Desde el Municipio de Ingeniero Juarez, han aumentado las medidas de prevención en el marco de la emergencia COVID-2019 y por ello se inauguró la Playa de Desinfección Municipal COVID-2019. Este hecho, ocurrió con la presencia del Intendente de la localidad, Rafael Nacif y todos los concejales de la ciudad, representantes de la Policía de la Provincia de Formosa, de Gendarmería Nacional, del SENASA, FAPEO, Vialidad Provincial, el director de Producción y Ambiente del municipio y el director del área de Salud. Se trata, de una playa municipal en donde los abastecedores de insumo que vengan desde otras localidades o provincias deberán dirigirse para ser desinfectados de manera preventiva, tal como lo establece el protocolo de la ordenanza 09/2020 del HCD.



Normativa



Nacif, indicó que junto al Concejo Deliberante han determinado que a partir de ahora, se profundizará el control en accesos a la localidad de vehículos proveedores de bienes de consumo y otros, para ingeniero Juárez, debiendo concretarse la desinfección de los productos que transporten, con autorización y presencia del personal a cargo del transporte, antes del ingreso, a reparto y recarga.



En ese contexto, se indicó que deberán mantener la utilización obligatoria de barbijos o tapabocas y guantes por parte de los distribuidores, empleados y propietarios de los comercios.



En ese orden de cosas se estableció fijar como lugar para la desinfección de los vehículos de transporte el predio de la FAPEO ubicado sobre ruta nacional nro 81 a 2km en dirección oeste de la localidad de Ingeniero Juárez.



En tanto se clarificó que el cumplimiento de las medidas de control y desinfección se realizara por personal sanitario, municipal y de fuerzas de seguridad. Se estableció como horario de fumigación desde las 07:00 hrs hasta las 16hrs inclusive.



Igualmente se aclaró que por cada control y fumigación establecida previamente en el inc. a) se extenderá una certificación municipal que deben presentar los proveedores obligatoriamente en cada oportunidad que se les requiera dentro del ejido municipal, y que deberán exigir cada comerciante al proveedor de productos en su local.



También, con el objeto de aumentar las medidas de prevención en el marco de la emergencia de COVID-19 se utilizará un protocolo sanitario para transportes de cargas juarenses que ingresen al ejido urbano municipal por el que todas las unidades deben presentar al momento del ingreso el siguiente kit de seguridad, consistente en alcohol en gel y jabon, guantes descartables, barbijos, atomizador de agua con alcohol en gel, toallas de papel descartables, bolsas de residuos, todos los elementos son de uso obligatorio mientras dure el progreso de ingreso del vehículo.



Detalles



También, al ingresar al predio de la FAPEO, el chofer procederá a realizar la desinfección de la cabina con atomizador con agua y alcohol al 70%, secando las superficies con toallas descartables y luego desechando las mismas en bolsas de residuos que deben depositarse en los lugares establecidos.



Igualmente un equipo de empleados municipales procederá a fumigar en forma gratuita con mochilas y aspersores con una solución hipoclorito de sodio mínimo al 1% (400 cc de agua lavandina 55 grs CL/TL diluidas en 20 litros de agua) en la totalidad de la unidad: lonas, chasis, ruedas, cabinas exterior y superficies visibles, incluyendo las mercaderías, que pudiesen haber tomado contacto con personas. Una vez finalizado el proceso de fumigación con dicha solución acuosa, se procedera a esperar 30 minutos para retirar la unidad.



Se espera que el chofer mantenga distancia física en el proceso de limpieza desinfección de la unidad. Una vez producida la desinfección del camión en el lugar destinado con todos los recaudos pactados, deberán los comerciantes designar a un nuevo chofer para realizar el traslado el camion desde la playa estipulada, el casco urbano donde se realizara la distribución, reparto y descarga correspondiente.



En ese contexto, en el caso del chofer que ingresó desde otra provincia será controlado de acuerdo al protocolo sanitario, por los profesionales de la salud al fin de detectar posibles síntomas de COVID-19 que el mismo pudiera portar y deberá ser acompañado por la seguridad publica a su domicilio particular en los casos de los choferes de la localidad y zonas aledañas para realizar el aislamiento correspondiente. En el caso de los choferes que son de otras provincias o localidades ajenas deberán realizar descargas reparto y distribución en menos de 24hrs en la localidad.



También, una vez realizada la desinfección, el chofer deberá firmar un acta de compromiso y someterse voluntariamente al aislamiento total, en su domicilio real, comprometiéndose bajo penas de sufrir multas y/o sanciones de privación de la libertad de no tener contacto con terceras personas pobladoras de la localidad de ingeniero juarez por los días que permanezcan en la localidad hasta tanto se establezca un lugar de aislamiento definido para el cumplimiento de dichas medidas. Pudiendo realizar nuevos viajes en dicho plazo, no computándose en ese caso los días de aislamiento anterior, debiendo nuevamente someterse a aislamiento y controles sanitarios que las autoridades requieran.



Luego del proceso detallado, el nuevo chofer designado, se dirigira al lugar de descarga y/o destino, donde se realiza la descarga del campamento, por personas dispuestas por el dueño del comercio siempre y cuando se controlen todas las medidas de seguridad establecidas anteriormente.