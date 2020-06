“Al periodismo hegemónico porteño le molesta el éxito de Insfrán en el manejo de la crisis sanitaria”, sostuvo el diputado Rodrigo Emanuel Vera

El diputado provincial por el Partido Justicia Rodrigo Vera criticó a los periodistas y medios de comunicación de alcance nacional que relanzan su “campaña de desprestigio” contra Formosa como única reacción ante el manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno de la provincia que permitió que hasta el momento no se registren casos de Coronavirus.“El excepcional estatus sanitario que hemos logrado los formoseños, trabajando unidos pueblo y gobierno, es el resultado de un sostenido proceso de consolidación de las políticas públicas y de la organización de la comunidad en el marco de un Modelo de Provincia que tiene al hombre y mujer de esta tierra como principales beneficiarios” consideró el legislador.Agregó que “esto que nosotros ya hemos naturalizado, que es un Estado presente con criterios de equidad y justicia social, la eficacia de la gestión de gobierno fundamentada en un proyecto político integral y la claridad en la conducción política del gobernador, en realidad constituyen rarezas en el mundo de hoy, y por eso debemos saber valorarlas”.Dijo Vera que “la actual pandemia del COVID-19 puso en evidencia estas cuestiones, y vemos por doquier la desorientación, indolencia y el fracaso de modelos de países y de gestiones que se presumían ejemplares, y hoy cuentan por millares sus contagiados y fallecidos, especialmente en los sectores sociales más vulnerables que se ven desprotegidos ante gobiernos ausentes, desigualdades estructurales y políticas que supuestamente priorizan la economía en un falso dilema que termina costando muchas vidas”.Destacó asimismo que “en este contexto mundial y nacional tan complicado, el estatus sanitario de Formosa es un logro de máxima importancia que pone de resalto la previsión, la prudencia y celeridad que ha tenido el Gobernador Gildo Insfrán en la implementación de medidas que hay sido exitosas en cuidar la vida y la salud de los formoseños, y también evidencian la importancia de haber consolidado políticas públicas a lo largo del tiempo que nos permiten contar, por ejemplo, con un sistema de salud fortalecido para responder de manera adecuada los distintos tipos de complejidad de atención que demande eventualmente el COVID-19”. No obstante, dijo que “Lo llamativo es que este gran logro del pueblo formoseño parece molestar a cierto sector del periodismo hegemónico porteño que no puede entender cómo Formosa y su gobernador pueden ser tan exitosos para enfrentar esta pandemia mientras los gobiernos y los dirigentes que ellos tanto promocionan no han logrado los mismos resultados.”Agregó Vera que “en lugar de preocuparse por entender mejor a Formosa y la estrategia sanitaria que aplicamos con tan buenos resultados, algunos periodistas y medios porteños reaccionan con su habitual espasmo de odio, prejuicio y mentira, reacción tan propia de quien desconoce una realidad o tiene mala fe al tergiversarla”.Señaló que este comportamiento quedó más en evidencia luego de la visita del Presidente Alberto Fernández, quien elogió públicamente al Gobernador Gildo Insfrán en su carácter de dirigente político y de ser humano, virtudes que “los formoseños conocemos muy bien, lo cual activó nuevamente una campaña de desprestigio y desprecio hacia el gobernador y hacia Formosa por parte de sicarios mediáticos que vienen deslegitimando al periodismo desde hace años”.Finalizó el diputado diciendo que “los conocemos muy bien, son los mismos operadores mediáticos disfrazados de periodistas que hicieron campaña sucia a base de fake news desde la radio y la televisión a favor de Mauricio Macri en 2015, que durante los últimos 4 años justificaron las medidas de gobierno de Cambiemos que destruyeron la economía nacional y generaron muchísimo sufrimiento en todos los argentinos, con tarifazos, ajustes, exclusión social y aumento de la pobreza como no se veía desde la crisis del 2001”.Dijo que “Esos mismos personajes nefastos son los que pretenden desacreditar a Formosa y al Gobernador, generalmente acompañados de la complicidad de dirigentes opositores locales que asumen el indigno papel de injuriar a los formoseños con tal de tener un segundo de televisión. Pero mentira nunca perdura en el tiempo, como sí lo hacen las buenas políticas y los grandes dirigentes. Y tarde o temprano aprenderán que los formoseños hace mucho decidimos que nadie nos puede tratar como argentinos de segunda y que somos artífices de nuestro propio destino”.