Amplio operativo de seguridad ciudadana durante el fin de semana

La Policía realizó varias actas de notificación a personas que infringieron el aislamiento social, preventivo y obligatorio y detectó tres fiestas privadas en barrios de esta ciudad.También constató la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y conductores alcoholizados.En el marco de la emergencia sanitaria nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que consiste en el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y las políticas públicas de seguridad provincial, la Policía destina un importante número de efectivos con elementos de bioseguridad y medios logísticos para diferentes operativos diagramados en esta ciudad y el interior de la provincia.Se confeccionaron actas de infracción a personas que circulaban sin el permiso obligatorio y sin hallarse comprendido en las excepciones del DNU. En otros casos, se labraron 27 actas de Infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, dos de ellos por conducir bajo los efectos del alcohol (alcohotest positivo), se secuestraron un automóvil, siete motocicletas y se retuvo seis licencias de conducir por faltas graves a la legislación vigente.Por otra parte, los efectivos detectaron ocho comercios que comercializaban bebidas alcohólicas en horas de la madrugada, incumpliendo la ordenanza municipal. Se requirió la participación de los inspectores de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes clausuraron los comercios en los barrios San Jorge, 7 de Mayo, El Quebracho, 20 de Julio y Vial de esta ciudad capital.Por otra parte, los efectivos policiales constataron la realización de tres fiestas privadas en los barrios San Martín, Don Bosco y la localidad de Mojón de Fierro, donde además se consumía bebidas alcohólicas y escuchaban música a elevado volumen, labrándose las actuaciones por la violación del DNU por no respetar el aislamiento y poner en riesgo la salud pública.En otros procedimientos, tres personas fueron aprehendidas por registrar pedido de captura o comparendos en esta ciudad; en tanto otro sujeto fue aprehendido por encontrarse en estado de ebriedad y portar un arma blanca en la vía pública.Todos fueron trasladados a las dependencias policiales, donde quedaron a disposición de la Justicia.InteriorEl sábado antes de las 16 horas, efectivos del Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR) delegación Unidad Regional Seis con asiento en Ingeniero Juárez, realizaron un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 81.Durante los controles demoraron una camioneta Renault Duster, conducido por un hombre de 59 años y acompañado por otro de 57.Al verificar el rodado, se constató que en el baúl transportaban carne vacuna sin las documentaciones correspondientes que acrediten la procedencia, procediéndose al secuestro del producto cárnico consistente en: cabeza del animal vacuno (ternero), dos paletas, dos cuartos, dos costillares, cuatro patas, y menudencias (hígado, corazón, riñón), una balanza, un cuchillo con vaina y una chaira, los que fueron trasladados hasta la Comisaría a los fines legales, junto con el rodado y las personas.A las 21 horas, nuevamente personal del DDR detuvo la marcha de un automóvil Toyota que egresaba del paraje El Quebrachal, conducido por un hombre de 54 años que trasladaba como acompañante a dos hombres más.Tras la verificación del rodado, se encontró en su interior una carabina semiautomática calibre 22, un cargador y nueve cartuchos del mismo calibre. Además tenía una escopeta calibre 16, sin contar con la credencial que acredite la condición de propietario, tenencia ni portación, motivando el secuestro de las armas de fuego y posterior traslado de las personas y el vehículo a la dependencia policial, donde se inició la causa judicial con intervención de la justicia.Por último, el domingo en horas de la madrugada, personal de la Subcomisaría “Suboficial Mayor ® Barrios Juan de la Cruz” ubicado en Mojón de Fierro, durante recorridas preventivas a la vera del río Boca Riacho Pilagá, observaron que desde una embarcación con motor descendieron cuatro personas, de los cuales dos tenían armas de fuego.En un momento dado los malvivientes apuntaron con las armas contra los uniformados con claras intenciones de disparar. Ante la situación, los policías efectuaron un disparo disuasivo con la escopeta provista con postas de goma, produciendo que se den a la fuga. Posteriormente, se retuvo a un menor de 17 años y una mujer mayor, secuestrándose una embarcación con motor desmontable, los que fueron trasladados hasta la Comisaría.Allí se realizaron las diligencias procesales que dieron inicio a una causa judicial, luego el menor fue entregado a su progenitor en carácter de guarda tutelar, mientras que la joven fue alojada a disposición de la Justicia.Los auxiliares de la justicia dependientes de las Unidades Regionales del interior, intensificaron los operativos de seguridad vial y ciudadana, evitar el ingreso de personas que no se encuentran autorizadas a hacer por el gobierno y bajo estrictos controles sanitarios, haciendo hincapié en la concientización del uso del barbijo y la situación particular que estamos atravesando.