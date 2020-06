La abogada Verónica López Uriburu, brindó detalles sobre qué hacer ante esta problemáticaEn tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la conectividad se impuso como un bien necesario, se instaló fuertemente la posibilidad de trabajar desde casa, como así también las clases virtuales. En medio de esta situación, aparece la problemática del Grooming: Consiste en el acoso sexual y virtual a niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto, en el que el acosador simula ser un niño o niña a través de un perfil falso, con el fin de disminuir las inhibiciones de los chicos.Desde Grooming Argentina, se sondeó entre junio de 2019 y febrero de 2020, a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y Santiago del Estero, el cual reveló que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes habla con desconocidos por internet.En este sentido, la abogada Verónica López Uriburu instó a las madres y padres a prestar atención a las actitudes de sus chicos, “se debe fortalecer la confianza para que puedan contar a sus tutores lo que ocurre, si es que les pidieron fotos de sus partes íntimas, de sus rostros, enseñarles a los chicos a que no deben hablar con desconocidos, ni enviar imágenes sin ropa, ni de sus caritas, tampoco mostrar dónde viven ni contar a dónde van”.“El quedarnos en casa hizo que los crímenes informáticos crezcan y los alcances que tienen son inconmensurables; por eso se debe controlar los historiales de navegación y mantener las aplicaciones de la computadora como del celular actualizadas”, agregó Uriburu.Asimismo, la letrada advirtió que el grooming puede estar acompañado de amenazas como la extorsión, el secuestro, el abuso sexual y la producción, distribución y comercialización de material de abuso sexual contra las infancias (ASCI).Otra de los canales de riesgo es el WhatsApp. El 48.9% de los niños, niñas y adolescentes fueron agregados a un grupo de WhatsApp por desconocidos sin su consentimiento a nivel nacional. “Esto es muy alarmante y tenemos que prestar mucha atención también ahí, ver con quiénes se relacionan porque se disfrazan tras un perfil falso”.La aplicación más elegida por los acosadores en este momento es TIK TOK, y es la App más descargada a nivel mundial en lo que va del año por los niños, niñas y adolescentes.¿Qué hacer?Uriburu recomienda “llamar al 911 y posteriormente denunciar el hecho, no borrar el perfil del niño, niña o adolescente, preservar la prueba, no bloquear el perfil para no ponerlo sobre aviso y dirigirse a una fiscalía o comisaría para que procedan a realizar la investigación”.En caso de que no tomen la denuncia, “sí o sí deben tomar la denuncia, pero en caso de que no, contactar de inmediato a un abogado para que deje constancia de todo lo acontecido”.