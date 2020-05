Romero Bruno brindó detalles del Centro de Atención a la Contingencia

El médico epidemiológico y director del Hospital Central, Mario Romero Bruno, brindó detalles acerca del uso y equipamiento del Centro de Atención a la Contingencia COVID19 que se habilitó este martes en el estadio Cincuentenario.Durante la conferencia de prensa diaria del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el especialista reiteró que se trata de un lugar preparado para la atención de pacientes leves que “pudiéramos tener en la provincia”.“En muchos lugares a los casos leves se los manda a los domicilios porque inclusive está recomendado por la Organización Mundial de la Salud”, sostuvo e indicó que este espacio se preparó para el seguimiento diario de los posibles casos leves con un equipo de salud que atenderá a los pacientes, que necesitan un control y mantenerse aislados los 14 días que dura el periodo de transmisión viral.“Hay un porcentaje de estos pacientes leves que pueden tener una necesidad de ser trasladados a otro lugar para mejor atención y por eso está ubicado dentro de un lugar estratégico para que puedan ser atendidos eventualmente en el Hospital Interdistrital Evita, que está preparado para la atención de casos moderados y graves que pudieran aparecer en la provincia”, declaró.En ese sentido, Romero Bruno, explicó que el protocolo de salud establece que antes de dar el alta a un paciente que fue positivo de coronavirus, se deben tomar dos muestras que den negativo, por lo cual deberán permanecer en el centro de atención hasta ese momento.Respecto al equipo interdisciplinario, destacó que incluye a médicos, enfermeros, kinesiólogos, asistentes sociales y psicólogos preparados para responder ante una eventual situación de este tipo.“Esperemos que no tengamos que utilizar pero la provincia está preparada para casos leves con este dispositivo y moderados y graves en cada uno de los niveles de complejidad, tanto en capital como el interior”, expresó el médico.Además, Romero Bruno aclaró que en base a la cantidad de casos que se dieron en el mundo, el 80% son leves; un 15% moderados, que requieren atención como medicación, inyectables, oxígenos y hasta algunos respirador; y un 5% restante que se caracterizan como casos graves y deben permanecer en una unidad de terapia intensiva e inclusive con asistencia respiratoria mecánica, si es necesario.“Eso es un análisis que se tiene en base a la cantidad de casos en el mundo y en Argentina, entonces ante esa situación se preparó el plan de contingencia dando respuesta a las eventuales posibilidades que tengamos en la provincia”, remarcó.En ese contexto, el profesional no descartó la probabilidad de que no existan casos confirmados de COVID en Formosa e insistió con que “depende de cada uno de nosotros” esa posibilidad.“No hay que ir muy lejos para ver la cantidad de casos en otros lugares, si bien han tenido otro tipo de políticas sanitarias, la probabilidad está presente y estamos en un momento de ascenso debido a las temperaturas”, fundamentó.Y agregó: “Estamos transitando otoño, falta invierno, entonces las enfermedades de transmisión respiratoria tienen el comportamiento de aumentar en este periodo”.También, resaltó que si bien los controles a las personas que ingresan de otras provincias, tanto en las fronteras como en la Unidad de Pronta Atención, el aislamiento que deben cumplir durante 14 días y las muestras que se les extraen, posibilitan la disminución de la existencia de casos positivos, pero “la probabilidad está”.“Es probable que pueda ingresar y que con la transmisión de este virus a partir de una persona infectada, esto se vaya duplicando cada dos o tres días, pueden haber 2, 6, 8 y cuando uno pierde el control pueden ser muchísimos casos”, expuso.Y siguió: “Si bien tenemos mucho compromiso que se logró a través de los medios de difusión de las medidas de prevención que hace que las probabilidades de tener gran cantidad de casos sean menores, pero sino estamos preparados en el caso de que haya una cantidad de pacientes que necesiten atención”.Por otra parte, consultado por un periodista sobre el número de casos de neumonía, Romero Bruno recordó que, teniendo en cuenta los tres últimos meses de febrero, marzo y abril, el Departamento de Estadísticas del Hospital Central, confirmó siete casos en lo que va del año y once casos en el 2019.“Estos datos se cerraron la semana pasada y todas las semanas se actualizan las estadísticas de hospitales. Cada establecimiento de salud en este caso con internación como los hospitales, remiten esta información al ministerio, el ministerio consolida la información provincial y se traducen luego a nivel nacional”, aseveró.