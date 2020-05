El intendente de Villafañe estimó una inyección económica de 8 millones de pesos

Más de 800 beneficiarios percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en Mayor Vicente Villafañe, correspondiente al corredor Sur del cronograma de los bancos móviles. El jefe comunal también se refirió a la obra públicaHugo Onisinchuk, intendente de Villafañe, explicó que a través de la radio local se organizó a la población para que, de manera ordenada, se acerque a percibir los 10 mil pesos otorgados desde el Gobierno nacional con el fin de paliar la situación económica, lo que permitió que el trámite sea rápido y sin aglomeraciones.“Quienes tenían terminación de documento menor a 5 fueron atendidos de 7:00 a 9 horas; de 5 en adelante, luego de las 9 horas; esto fue entendido, repercutió en el ordenamiento ya que no hay muchísima gente en la fila, se respeta la distancia social y vinieron con barbijos”, comentó Onisimchuk al detallar la organización en su comunidad.Reveló que en la localidad el uso del barbijo o tapaboca es obligatorio “hace más de 25 días”, lo que facilitó que en el día de la fecha todos cuenten con el propio al acercarse a cobrar.Destacó que “son más de 800 beneficiarios y si hacemos números son más de 8 millones de pesos que van a quedar directamente en el bolsillo de la gente porque, con seguridad, el 99% irá a la adquisición de alimentos y esto es importante para nuestra economía”.“Los negocios van a trabajar bien estos días, casi el 10% de la población tuvo acceso a este beneficio, que aplaudimos y agradecemos por esta medida que viene a paliar un poco esta recesión económica terrible”, agregó.En este contexto, reflexionó: “Dios quiera que la gente respete y entienda que la cuarentena es nuestra mejor vacuna; hoy gracias a las medidas que ha tomado el Gobierno provincial y cada municipio nuestra provincia todavía no tiene el virus”.Obras municipalesPor otra parte, Onisimchuk se refirió a las obras públicas que se encuentran terminadas en la localidad al sostener: “Estaba prevista por el Gobierno provincial la entrega de las escuelas n° 120 y 147, sería a comienzos de este año, de las clases, pero justo llegó esta pandemia y debemos esperar”.Asimismo, expresó su satisfacción y orgullo personal por su segundo mandato, recordando que en su primer gestión se inauguraron dos escuelas. Una en la colonia donde nació y se crió, Mercedes Cué, y ahora éstas previstas para cuando se supere la pandemia. sean dos más próximas. “Es una gran satisfacción en lo personal y agradezco al Gobierno de la provincia por invertir en estas obras, por invertir en la educación de la población”, afirmó.Con respecto al fondo previsto para las municipalidades, el Programa Por Nuestra Gente, Todo, Obras y Servicios Municipales, informó que se encuentra en curso el enripiado para el barrio Panadería o Picadita, obra que comenzaría la semana próxima.En este marco dijo que la situación económica “es difícil” pero que gracias al ahorro del municipio y el aporte de los contribuyentes se puede seguir avanzando. “Teníamos un buen ahorro, estamos cubriendo gastos de personal, bajó mucho la coparticipación y recurrimos al llamado a la comunidad para que puedan cumplir con sus impuestos, colaborar y con gran satisfacción puedo decir que hubo una concurrencia masiva de la ciudadanía. El primer día recaudamos $120 mil, el segundo día $105 mil; la gente entendió, colabora pagando sus impuestos y eso nos ayuda a ordenar nuestros números”, puntualizó el jefe comunal.Operación IFEEl comisario de la localidad de Mayor Villafañe, Alberto Céspedes y Carlos Cuevas, técnico de REFSA, se refirieron al día de cobro en la localidad. Cuevas indicó que la empresa REFSA es la encargada de instalar y conectar los servicios para que el Banco de Formosa pueda operar con normalidad por lo que “nosotros le damos el canal para que el Banco pueda acceder a su sistema y funcione el Banco Móvil; estamos repartidos por toda la provincia y esto es garantizado gracias a que existe el soterrado de fibra óptica”.Mientras que el comisario Céspedes informó que “se trabajó en conjunto con la intendencia, funcionó muy bien todo, las personas no esperan más de 30 minutos y ya pasan a percibir su beneficio”.“Afecté a prácticamente la totalidad de los efectivos de la comisaría, también en forma conjunta la Municipalidad colabora con los inspectores de tránsito y se agiliza todo. Las personas ayudaron y concurrieron con sus respectivos barbijos y aquí el personal policial les coloca en las manos alcohol con agua para que puedan ingresar al Banco Móvil”, detalló el comisario.Para finalizar, recalcó: “Acá no tuvimos aglomeraciones de gente como pudimos ver en otras localidades y todo el mundo respeta la distancia social; si no tienen cuil acuden a la policía y le imprimen en cuestión de minutos en la comisaría”, culminó.