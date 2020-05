Ibáñez: “La actual caída de la economía se da a niveles similares al 2000-2001”

El ministro de Economía ahondó en las nuevas medidas nacionales a favor del sector privado en un contexto en que se desploma la recaudación fiscalEl ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, detalló este miércoles las nuevas medidas que buscan asistir al sector privado y frenar de alguna manera la abrupta caída que experimenta la economía en general, como así recordó las que se están implementando a nivel provincial. Sobre el día después de la pandemia, prefirió pensar en cómo se hace para enfrentar la actual situación y poner en marcha en forma lenta la economía, porque “si no logramos parar la caída, no nos van a quedar muchas empresas en pie”.Estos conceptos fueron vertidos por el titular de la cartera económica provincial durante la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, oportunidad en que explicó el comportamiento de la economía antes de la pandemia. “Veníamos mal y cuando parecía que comenzaba a crecer la economía, apareció el COVID-19 y todo se está desplomando a unos niveles prácticamente inéditos o bastantes similares al 2000- 2001”.Para contextualizar, el funcionario provincial explicó que en el 2017 se dio una relativa estabilidad económica, iniciándose en el 2018 lo que describió como “un derrotero de caída en la economía a partir de los primeros meses del año”. “¿Que pasó? En febrero y marzo de 2018 la Argentina quedó totalmente excluida de los créditos de los mercados internacionales de crédito, cuando la banca privada internacional y los grandes fondos de inversión le manifestaron al gobierno de ese entonces que no nos prestaban más. Recurrieron, entonces, al último prestamista que podía concedernos créditos, aplicando determinadas medidas, el Fondo Monetario Internacional, con sus eternas recetas de recesión y ajuste que explican esta caída en la economía”, explicó el ministro de Economía provincial.Sostuvo que “así llegamos al 2019, donde siguen cayendo las curvas hasta fines de año que comienzan a subir y luego viene este desplome total” y aclaró que en materia de recaudación se toma un solo impuesto como ejemplo, el IVA, porque es el que mayor importancia tiene en la Ley de Coparticipación Federal y experimenta una caída promedio de -26%.Indicó que los patentamientos registran una caída del - 88,2%, justificado en que las fabricas estuvieron cerradas y sus líneas de producción también.“Veníamos mal en economía y la pandemia agudizó tremendamente este problema”, describió el funcionario provincial y detalló que el despacho del cemento cayó -57,6% como así el índice construya, -74,3 % que incluye diversos tipos de construcción en la Argentina y, por supuesto, las ventas minoristas de CAME, -55,2 %En cuanto a las medidas nacionales de apoyo al sector privado en esta situación de emergencia por pandemia, informó que se amplió el programa ATP, de asistencia a través del subsidio del 50 % del sueldo de los trabajadores con un piso de un salario mínimo, vital y móvil y un techo de dos salarios mínimo vital y móvil. Este martes, la medida se amplió a: prestadoras de salud; fábricas de alimentos y productos medicinales; empresas de las economías regionales; firmas que tengan más de 800 empleados y firmas que abrieron este año.Asimismo, comunicó que hay una nueva línea que se denomina PyMES plus con tres meses de gracia del Ministerio de Desarrollo Productivo.Recordó las líneas de crédito que ofrece el Banco Nación para MiPyMES, es decir empresas vinculadas a las actividades esenciales, para el pago de haberes y para el teletrabajo, similares a las líneas que ofrece el Banco Formosa.En este sentido, recordó que el BF ofreció ya, a través de la línea subsidiada para pago de sueldos, más de $155 millones para más de 5 mil sueldos formoseños; en tanto la línea subsidiada para capital de trabajo otorgó más de $160 millones a 469 empresas formoseñas; y la línea a tasa 0 a través de tarjetas de crédito ya benefició a 772 clientes locales por $79 millones.El ministro Ibáñez también dio a conocer el cronograma de pago de distintos organismos, y que en la jornada de este miércoles alcanzaba a AUH, los DNI terminados en 3 y la asignación por embarazo a los DNI que finalizados en 2. En tanto, la tarjeta alimentaria, a los DNI terminados en 3. Pensiones provinciales, a los beneficiarios cuyos DNI terminaban en 4 y 5.Respecto al pago del IFE en el operativo especial en localidades del interior, precisó que se cumplió con total normalidad el pago en Laguna Yema, Villafañe y Misión Tacaaglé. Quienes cobraron en las sedes bancarias también lo hicieron con normalidad, los poseedores de DNI terminados en 1, con apellidos de la A a la letra L.Consultado una vez más por las auditorías a distintos organismos públicos, el ministro Ibáñez volvió a explicar que “existen organismos de control de la hacienda pública, siendo uno de ellos el Tribunal de Cuentas de la Provincia, que tiene rango constitucional”.“Lo que realiza el Tribunal de Cuentas se conoce como “juicio de las cuentas”, siendo éste el órgano externo que analiza una vez formulado el gasto, como así quiénes son los responsables que deben rendir las cuentas de la administración pública y municipal. Una de las herramientas de control son las auditorías a los organismos que manejan fondos públicos. Otro organismo interno que controla antes de hacerse los gastos es la Auditoría General de la Provincia y también contamos con la Contaduría General dela Provincia que controla cuando se realizan los pagos, es decir la parte instrumental presupuestaria; y el último organismo de control es la Tesorería de la provincia, cuando va realizar el pago a través del banco”, describió Ibáñez.Añadió que la AFIP realiza auditorías como así también la Dirección General de Rentas, y las presentó como “herramientas necesarias para el control de los fondos públicos”, si bien aclaró: “Que haya auditorias en un ministerio o en otro, no debe llamarnos la atención”.