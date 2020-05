La Policía secuestró mercaderías sin aval aduanero

Efectivos del Departamento Informaciones, con asiento en el barrio 8 de Octubre, detuvieron a un hombre y secuestraron mercaderías que no contaban con aval aduanero.Según las políticas públicas de seguridad y lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, integrantes de la Policía llevan adelante un estricto control de vehículos y personas en sectores estratégicos de la provincia en la ciudad y el interior provincial.En ese sentido el jueves último por la mañana, efectivos del Departamento Informaciones del 8 de Octubre se encontraban de recorridas cotidianas por los distintos sectores del Circuito Cinco.En un momento dado, observaron la presencia de un hombre al mando de una motocicleta, que salía de la zona conocida como El Mangal, con seis bultos.Una vez identificado, se solicitó la presencia del personal de la Dirección General de Policía Científica, que procedió a la apertura de los bultos y constando que transportaba una voluminosa cantidad de prendas de vestir varias.Al ser consultado sobre la procedencia de la mercadería, no lo pudo justificar ni contaba con aval aduanero, presumiéndose que los mismos habían sido ingresados por pasos fronterizos no habilitados.Se labró el expediente, procediéndose a la incautación de los productos y la demora del hombre, los que fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.