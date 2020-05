La provincia de Formosa continúa sin registrar casos de coronavirus

Tres casos sospechosos dieron negativos, al igual que las muestras de 17 personas asintomáticasEn su parte número 76, correspondiente a este viernes 29 de mayo, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que la provincia de Formosa mantiene su status sanitario libre de coronavirus.El doctor Jorge Abel González, ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, fue el encargado de brindar el informe, participando también de la conferencia de prensa el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, y el director del Hospital Central y de Epidemiología, el doctor Mario Romero Bruno.En ese marco se comunicó que en las últimas 24 horas se incorporaron para estudio a tres pacientes en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención, preparación y alerta.Se tratan de hombre de 63 años, con neumonía grave, internado en terapia intensiva en el Hospital Central; una mujer de 59 años, con neumonía internada en el Hospital Distrital 8; y un hombre de 81 años, con antecedentes de marcapasos, EPOC y neumonía, internado en el Hospital de Alta Complejidad Juan Domingo Perón.Los tres sin antecedentes de viajes ni contacto con casos sospechosos ni confirmados de COVID-19, sin perjuicio de lo cual se les tomaron las muestras y el Laboratorio de Biología Molecular informó resultados negativos a coronavirus.Además, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizadas 17 personas asintomáticas con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todas ellas resultados negativos a COVID-19.De esta manera, la provincia de Formosa –que ya lleva realizados 766 test desde el comienzo de la pandemia- prosigue sin casos confirmados de coronavirus.Aislamiento e ingresosExisten 698 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia.En la jornada de este viernes se dará de alta a 18 personas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Este jueves 28 ingresaron 641 vehículos al territorio provincial, de los cuales 630 eran camiones de carga. Son un total de 802 personas, 95 de ellas con intención de permanecer en la provincia, entrando todas por Mansilla e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria.Controles en la vía públicaFueron controladas 26.703 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia, siendo judicializadas 370 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 7.969 vehículos y se secuestraron 40 de ellos.A partir del control de circulación restringida por terminación de patentes, se secuestraron ocho automóviles y 28 motocicletas. Asimismo, fueron notificados 296 personas por no usar el barbijo en la vía pública.Inspecciones a comerciosLa Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario concretó tareas de control y fiscalización en 15 comercios de diferentes rubros, labrándose 15 actas de infracción, con clausura preventiva de un comercio.En los controles bromatológicos efectuados por la Municipalidad de Formosa se inspeccionaron 19 comercios, labrándose 16 actas y clausurándose nueve locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado.DengueEn relación a la lucha contra el dengue, este sábado 30 de mayo se proseguirá con la fumigación espacial en localidades del interior y en la ciudad capital, en tanto que el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se hará en el barrio San Martín de Ingeniero Juárez y El Potrillo.En la ciudad capital se desplegará lo propio en los barrios 8 de Octubre bis, la Nueva Formosa, Obrero, San Francisco y San Martín.El descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y Vialidad Provincial se llevará a cabo en el barrio 8 de Octubre bis.Día del EjércitoEn otro orden, desde el Consejo se recordó que este 29 de mayo se conmemora el día del Ejército Argentino. “Vaya nuestro homenaje a quienes, honrando la tradición de San Martín, cumplieron y cumplen su deber en la defensa de la Patria y de la democracia”,, se subrayó.Visita del Presidente“Comprovincianos, este jueves 28 de mayo hemos vivido una jornada muy importante y emotiva en nuestra provincia, no solamente por el aniversario del Acta de Reparación Histórica, sino también por la visita del presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, quien anunció junto con el gobernador Gildo Insfrán la reactivación de obras paralizadas durante el Gobierno Nacional anterior, así como la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura vial, sanitaria, energética y habitacional que marcan el retorno de un proyecto político nacional y popular, con mirada federal e inclusiva en la República Argentina”, se destacó.En tal sentido, se remarcó que “esto lo logramos pueblo y Gobierno trabajando unidos. Aún tenemos mucho más por seguir haciendo juntos”, exhortando a “no bajar los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.