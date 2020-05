La Legislatura provincial prorrogó la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó este jueves, en su primera histórica sesión mixta, la prórroga a la emergencia pública, hasta el 31 de diciembre de este año, con el voto afirmativo de la totalidad de los legisladores justicialistas y del bloque “Floro Eleuterio Bogado” y la oposición del radicalismo.El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Provincial obtuvo despacho favorable de la Comisión N° 2 de Asuntos Económicos y de Obras Públicas, al ser considerada una herramienta fundamental y necesaria ante la actual situación de emergencia económica y sanitaria que afecta al país y del que Formosa no se encuentra exenta.Esta emergencia está contemplada en las leyes 1.296, 1.342, 1.367; 1472; 1.485; 1.503; 1.518; 1.530; 1.544; 1.576, 1.600, 1.629 y 1.661, así como de todas las normas reglamentarias y aclaratorias dictadas en consecuencia.La sesión de este jueves estuvo encabezada por el presidente nato de la Legislatura formoseña, Eber Solís, acompañado por las secretarias legislativa y administrativa. Desde sus bancas, el presidente del Bloque del PJ, Agustín Samaniego; el jefe del bloque de la UCR, Ricardo Carbajal y la presidenta del bloque “Floro Eleuterio Bogado”, Silvia Alejandra Andraus.Los demás legisladores estuvieron en modo remoto o virtual desde sus despachos u oficinas particulares, ya sea en Formosa Capital o el interior provincial.Tras rendir homenaje a los impulsores de la denominada Marcha Blanca, que el 23 de mayo de 1988 unificó el reclamo de los docentes de todo el país y a los hombres e ideales del histórico 25 de mayo, se dio lectura a los dos puntos del día.El primer punto fue la ratificación de la resolución de la presidencia nata N° 013/2020 dictada ad referéndum del cuerpo, que estableció el funcionamiento de las reuniones de comisiones permanentes y de las sesiones en plataformas telemáticas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Ofició de miembro informante el diputado Rodrigo Vera, quien destacó el aporte de la tecnología en la actual pandemia y describió a la sesión de “mixta”, al realizarse de manera presencial y virtual.El punto dos, fue la consideración del despacho N° 05/20 de la Comisión N° 2 de Asuntos Económicos y de Obras Públicas en el proyecto de ley para prorrogar la Ley N° 1661, así como toda las normas reglamentarias y aclaratorias dictadas en su consecuencia, manteniendo el estado de emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020.Ofició de miembro informante el diputado Jorge Román quien aludió a la herencia dejada por el gobierno de Mauricio Macri. “Dejó huellas de padecimiento que se inició con el sí se puede, con la promesa de la ocupación total o la revolución de la alegría. Dijo que la inflación era cuestión de trámite, que era fácil de solucionar. También nos habló –por el expresidente- del túnel y de la luz en el fondo del túnel y que esa luz nos permitiría ver brillar nuestro futuro porque ahí estaría sintetizándose los logros de aquel gobierno”, expresó el legislador para contextualizar la actual emergencia económica.Manifestó que el gobierno macrista dejó al país sumergido “en una dura crisis y muchos padecimientos”, citando puntualmente “la Inflación, la abundancia de números negativos en distintas tonalidades de rojo” por lo que “el gobierno siguiente encontró muchísimas dificultades”.Advirtió Román que a esta situación le siguió el coronavirus que “nos exige a todos, gobierno y pueblo, estrechar fuerzas para un combate férreo, para evitar que el descalabro que genera la crisis económica pueda impactar muy negativamente en nuestro país”.“Cuando la política se usa en favor del bien común, en algo esencial como la salud y la vida, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Hoy, no tenemos casos de coronavirus. Debemos darle nuestro voto a ese proyecto para que el Poder Ejecutivo tenga lo que realmente necesita para garantizar la lucha férrea y comprometida que hasta ahora demostró”.Por su parte, el diputado Armando Felipe Cabrera, advirtió que “Formosa no es una isla”, advirtió los serios problemas que enfrenta el país a partir de la emergencia económica y ahora sanitaria como consecuencia de la pandemia. Rechazó el argumento de la oposición de que no votarían la ley porque otorgaría mayor poder al Gobernador al considerar que “Formosa es una provincia excepcionalmente ordenada y administrada pero necesita herramientas para responder a la situación excepcional que atravesamos”.“Esta prórroga está dentro de la Constitución Nacional y Provincial, tiene temporalidad, razonabilidad”, argumentó el presidente provisional de la Legislatura.Tras un arduo debate que se extendió por varias horas y fue transmitido en vivo, por Agenfor y el sitio oficial de la Legislatura el proyecto obtuvo 22 votos afirmativos y 8 negativos, y fue aprobado.