Vizcaíno: “No nos sorprende la actitud de la oposición, nunca se han hecho cargo de nada”

El diputado provincial puso en valor el soterrado de más de dos mil kilómetros de fibra óptica que permitió una exitosa sesión legislativa, de manera remota. Además dijo que la oposición “no puede dar cátedra de cómo gobernar”.Roberto Vizcaíno contó que los momentos previos a la histórica sesión virtual se vivieron con un poco de ansiedad; “estábamos ansiosos, lo importante fue que pudimos sesionar, era fundamental sacar la ley por el momento que estamos pasando”.“En lo personal quiero destacar que hay un plan de Gobierno que diseñó todo para que esto hoy sea posible, que permite la comunicación; es la red de fibra óptica que llega a todos los puntos de la provincia y que nos ha permitido realizar la sesión. Lo que demuestra que estamos en una provincia integrada”, agregó.En este sentido, el diputado comentó que se conectó desde la localidad de El Potrillo y resaltó el trabajo de los técnicos que colaboraron para lograr tamaña actividad, “salió todo perfecto y hubo un gran esfuerzo de mucha gente, hay que felicitar a todo el equipo de la Legislatura que pudo llevar adelante esto, merecen un reconocimiento especial y valorar el trabajo de los técnicos que permitió que esto se llevara adelante y que los resultados sean tan positivos”.En cuanto a la actitud de la oposición, Vizcaíno refirió que “no nos causo sorpresa lo que hicieron, siempre han actuando como oposición -pero no como una oposición responsable- porque ha quedado un país en default y nunca se han hecho responsables de nada”.Y siguió, “quiero tomar el cierre por parte del Jefe de bloque del Frente de la Victoria, el doctor Agustín Samaniego y las palabras del doctor Rodrigo Vera, quienes explicaron como quedó el país y ellos (la oposición) no nos pueden dar cátedra de cómo debemos administrar o gobernar, ni hacernos responsables del desastre económico en el que quedó el país”.Sobre el final afirmó que “estaban más preocupados por los proveedores del Estado que por la situación económica de nuestros empleados, pensionados; hay prioridades en este momento, son de salud, de seguridad, que hoy hacen que podamos estar en una provincia ordenada, en una provincia ordenada gracias a un Gobierno que ha gestionado, que ha hecho políticas que hoy permitan que estemos sin casos positivos. Gracias a Dios y al trabajo del Gobierno provincial, del Gobernador Gildo Insfrán, hoy no tenemos casos de coronavirus”, culminó.