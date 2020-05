La Agrupación 21 de Noviembre de Pirané denuncia campaña de desprestigio y respalda labor del Gobierno Provincial

La Agrupación 21 de Noviembre del Partido Justicialista de Pirané, en una nota dirigida a esta redacción, puso de relieve la necesidad de resaltar la excelente labor que está llevando a cabo el Gobierno del Dr. Gildo Insfran para evitar la llegada del Coronavirus a la provincia de Formosa, en especial en estos tiempos en donde los oportunistas de siempre con la complicidad de los medios nacionales afines al macrismo, han montado una clara campaña difamatoria.-



Por suerte, la contundencia de los resultados nos les permitió avanzar con su campaña de desprestigio. Primero quisieron poner en dudas los informes de la provincia respecto de la inexistencia de casos de coronavirus, incluso cuando era de público conocimiento que ello era materialmente imposible de manipular, y constantemente los enemigos de Formosa y de su gente alentaban todo tipo de teorías.-



Y claro, se entiende su desazón, ¿cómo una oposición sin rumbo y sin ideas, podía sacar réditos políticos en una provincia en la que no hay coronavirus?, entonces había que apelar a la cantinela de siempre, a la “ gran invasión de paraguayos” que vienen a cobrar planes sociales, pero es aquí donde nuevamente se dan contra la pared, porque estos mismos personajes que ahora aparecen buscando sus cinco minutos de fama, son los mismos que parece que no hubieran gobernado el país en los últimos cuatro años.-



Es decir, los mismos que estuvieron a cargo de todos los organismos nacionales, como ser Migraciones, ANSES, PAMI y las Fuerza Nacionales de Seguridad, son los que ahora vienen con el cuento de la gran invasión de paraguayos que vienen a Formosa a cobrar el IFE. Entonces nos preguntamos, ¿Qué hicieron?, ¿no era que ellos representaban el cambio y venían a terminar con la supuesta gran invasión de paraguayos, que les hacía perder las elecciones? ¿No se dieron cuenta que el control de las fronteras está en manos de las fuerzas Nacionales de Seguridad y que el trámite del IFE es personal y vía online?



Como bien decimos es una oposición sin rumbo, principios y mucho menos ideas, cuyos referentes solo buscan la efímera fama que le ofrecen los medios afines al macrismo y en donde hasta reniegan de sus orígenes, con tal de trascender aunque mas no sea por cinco minutos.-



Por eso los militantes justicialista de Pirané, debemos estar hoy Todos Unidos y más atentos y organizados que nunca, para reafirmar y defender el modelo provincial y por sobre todo la persona de nuestro compañero gobernador y al proyecto que representa, que han sido ratificados una y otra vez por la voluntad popular, por constituir la mejor garantía para el presente y futuro de todos los formoseños.-