Desde FORJA-Formosa reivindican la figura del doctor Ramón Carrillo

Silvina Juliá elogió al gobernador Gildo Insfrán, al destacar que “Formosa no tenga ningún caso de COVID-19 ocurre porque no cualquiera es estadista”La presidenta del Partido Concertación FORJA de Formosa, la doctora Silvina Juliá, reivindicó la figura del doctor Ramón Carrillo, resaltando que el primer ministro de Salud de la Nación, durante la Presidencia de Juan Domingo Perón, fue “un gran sanitarista”.En primer término, cuando se le hizo notar que Carrillo no provenía del Peronismo, sino que simpatizaba con la mítica agrupación Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA), indicó: “Así es, era muy amigo de Homero Manzi, los dos eran de Santiago del Estero y tenían esa concepción de lo que es la salud pública, lo nacional y lo popular porque venían de provincias que eran muy castigadas por el centralismo porteño. Padecían las políticas unitarias de los Gobiernos que no pensaban en las provincias del interior o en las necesidades de los que menos tienen”.Destacó que luego fue la primera persona que ejerció el cargo de ministro de Salud de la Nación, durante la presidencia del general Perón. “Carrillo fue un gran sanitarista, lo cual significa que iba a la prevención. Hay una anécdota que dice que él combatió tanto al paludismo que salía en su jeep a fumigar en el pueblo. Tal es así que logró eliminarlo de la Argentina con sus políticas de prevención y de asistir donde estaban los focos, que eran lugares más humildes y donde se propagaba más rápido la enfermedad”, remarcó.Respecto de los intentos de determinados sectores de destruir la memoria y el prestigio del doctor Carrillo, acusándolo de simpatizante de los nazis, versión que no tiene ningún asidero, Juliá fue categórica: “Ahora no sólo que tergiversan noticias, sino que inventan informaciones falsas, porque ya decir que va a haber un billete de $5000 cuando nunca se anunció es inventar para después atacar”.“Desean que al presidente de la Nación, Alberto Fernández, le vaya mal y es lo que me sorprende del Radicalismo, que ataque y permanentemente esté en esta postura de querer mostrar errores, cuando todos y todas estamos remando muy difícilmente esta situación, donde se debería estar sumando y colaborando”, remarcó.En esa línea, reprobó que “desde el propio Radicalismo apoyen estas posturas antipopulares y antisalud pública, ya que vimos lo que pasó en la Villa 31 con el coronavirus, cómo se desparrama la enfermedad, de una forma tremenda y rápida. Entonces me pareció muy duro que sucediera una cosa así”.Dejar el RadicalismoSobre por qué en su momento Manzi, Carrillo y otros dejaron el Radicalismo, al igual que en el presente figuras locales como Hugo Bay, ella misma y otros, contestó: “Porque no encontraron coincidencias, veían que el Partido Radical se estaba derechizando, optaba por políticas o ideologías de la derecha. Ya nuestro querido Raúl Alfonsín decía: ‘(Mauricio) Macri es la derecha, es el límite. Íbamos camino a eso, al desastre, por eso tomamos la decisión de irnos hace muchos años atrás, ya cuando Néstor Kirchner nos convoca a la unidad y a la concertación nos dimos cuenta que no teníamos nada que hacer (en la UCR) y que para poder seguir siendo radicales teníamos que irnos del Partido Radical”.“Ser radical no es ponerse la bandera, el gorrito y la boina, es tener ideología. Porque ante esta convocatoria que hizo Néstor, nosotros dijimos que no teníamos nada que hacer de ese lado. ¿Podíamos seguir haciendo política? Sí. ¿Queremos mantener nuestra ideología e ideas? Sí. Entonces tuvimos que irnos”, relató.Sumó además que “nos sentimos muy identificados con esa corriente de forjistas de aquella época que también respondieron y que se aliaron a Perón, que todavía no tenía el Partido Justicialista (PJ) y formaron parte de la estrategia para poder lograr el Gobierno”.Medidas contra la pandemiaAsimismo, Juliá ponderó al Presidente de la Nación porque ante la pandemia “ha tomado decisiones como padre de familia, conteniendo y cuidando a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinguir, ni provincia, ni status social ni nada. Nos ha guiado permanentemente no solamente al pueblo, sino también a los dirigentes para que bajara la información correctamente a toda la población”.A su vez, consultada sobre el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), acentuó que “yo lo discutía con un comerciante que iba a recibir el 50% para pagar los sueldos a sus empleados gracias al Estado. Yo le decía que le podía asegurar que el que cobra el IFE, con gusto, se cambiaría a su lugar. Querría tener su negocio, sus propiedades y sus empleados y no cobrar $10 mil”.“Creo que criticar a un pobre es muy fácil, pero ponerse en sus zapatos nadie lo quiere hacer. Es mentira eso que dicen que los pobres no quieren trabajar”, marcó.Hizo notar que “tanto el llamado del Presidente de la Nación como del gobernador Gildo Insfrán a la solidaridad es clave hoy. Entonces, no se puede estar sacando el cuero a los que más necesitan, porque parecen viejas chusmas, preguntándose quién cobró, quién no cobró, quién hace, quién no hace. La idea es cuidarnos entre todos… ¿qué te falta?, hay que preguntarle al vecino. ¿Necesitás que te ayude con el IFE, a ver cuándo cobrás? Eso es lo que estamos llamados a hacer en este momento de crisis”.Al poner en valor las medidas adoptadas por el gobernador Insfrán ante la emergencia epidemiológica, cuyo éxito se denota en que la provincia continúe sin registrar ningún caso, significó que “que Formosa no tenga ningún caso de COVID-19 ocurre porque no cualquiera es estadista. (El primer mandatario formoseño) puede ver más adelante. Creo que el Gobernador, como siempre, está bien informado, estaba escuchando lo que pasaba en Paraguay, veía lo que ocurría en Europa y en otros países y, preventivamente, fue tomando todas las medidas necesarias y correspondientes al momento”.“Hoy por hoy no tenemos casos porque se ha cuidado y se ha controlado. Y el pueblo acompaña, todos con barbijos, guardando la distancia social, haciendo el lavado frecuente de manos y todas las medidas necesarias para seguir evitando que el virus del COVID-19 llegue a nuestro territorio”, finalizó.