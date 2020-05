Ibáñez consideró “tremenda” a la caída del consumo en abril y valoró la asistencia a través de políticas activas

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la Provincia, Jorge Oscar Ibáñez, describió a la caída del consumo en el mes de abril, donde la economía se paralizó totalmente, como “tremenda”, más de un 24 por ciento, por lo que valoró la asistencia por parte del Estado a través de políticas activas a los sectores más vulnerables de la sociedad como así también a las PyMES y MiPyMES.Durante la conferencia de prensa de este lunes, el titular de la cartera económica provincial, recordó que durante abril se cerró la economía del país como medida de combate contra el coronavirus, salvo pocas excepciones relacionadas con la cadena alimentaria, su venta y los medicametos. “El resto de la economía no funcionó, estuvo clausurada y fue entonces cuando el Estado, el gobierno nacional y provincial, decidimos llevar adelante esta estrategia e inmediatamente se pusieron en marcha políticas activas para tratar de contrarrestar los efectos no deseados, que indudablemente iban a venir de esas medidas de cierre de la economía”, explicó.Al respecto, reiteró los dos grandes canales de políticas activas como pilares de la ayuda social del Estado. El Ingreso Familiar de Emergencia y los subsidios y créditos para las empresas. Además, indicó que se reforzó a las AUH al aumentar el monto y al otorgarles un bono por única vez ante la parálisis de la economía y la otra medida de carácter universal en la Argentina, la ayuda de 10 mil pesos.En cuanto a la asistencia a las empresas a través de políticas activas para mantener el empleo, sostuvo que fue posibilitar el pago a los trabajadores de la PyMES y MiPyMES que no tuvieron actividad o cuya facturación fue muy reducida.Detalló que “la venta de autos nacionales cayó un 80 por ciento, cerraron concesionarias, cerraron fábricas, los autopartistas también y según la CAME, las ventas minoristas se derrumbaron un 50 por ciento. Es más, el IVA cayó más de un 40 por ciento”.En este contexto, recordó las medidas excepcionales, de asistencia financiera para monotributistas y autónomos a través de los créditos a tasa cero y al 24 por ciento y dio cifras concretas: “151.443 argentinos accedieron a los créditos por un monto de 19.800 millones de pesos”.“Hay un récord histórico de otorgamiento de créditos, los montos ya aprobados y desembolsados a la PyMES y prestadoras de servicios de salud alcanzan a un universo de 113.618 empresas por 183.870 millones y quedan todavía en aprobación de los bancos otros 39.410 millones de pesos. Estos son los créditos MiPyMES, aquellas que tenían muchas dificultades para acceder a un crédito bancario por distintas circunstancias”, precisó el ministro de Economía.Aquí consideró oportuno aclarar que “estos créditos tienen una característica, que es darles una garantía desde el Estado, porque ése era el gran problema que tenían. Ahora, con una tasa del 24 por ciento y tres meses de gracia, la garantía la otorga el Estado a monotributistas en un cien por ciento y a las empresas en un 24 por ciento a través de un Fondo de Garantía que crea el Estado”A qué se han destinado esos créditos de las MiPyMES, fundamentalmente a capital de trabajo: 93.200 millones de pesos; al pago de sueldos, 47.400 millones; cobertura de cheques diferidos 31.900 millones de pesos y aquí han accedido empresas de salud por 6.200 millones de pesos.“Por lo que vemos, el 50 por ciento de los créditos ha sido destinado al pago de sueldos, también ahora cuentan con la cobertura de los subsidios para poder pagar al trabajador. El Estado subsidia el 50 por ciento del sueldo neto de febrero pero persiste la obligación del empleado o de la empresa de abonarle el otro 50 por ciento”, precisó el funcionario provincial.Fútbol en el Norte: sólo versionesUna de las temáticas más consultadas por la comunidad futbolera es, ¿Cuándo va volver a rodar la pelota?, en este sentido, el presidente Alberto Fernández dijo que “las prioridades en este momento son otras”, pero que “en algún lugar del Interior tal vez se pueda hacer”. Esta afirmación no pasó desapercibida entre los formoseños y fue aprovechada para consultar en el parte diario del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19.En la sección “Preguntas de la Comunidad”, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, doctor Jorge Ibañez afirmó que “esto de que el fútbol se viene al Norte son versiones, ustedes saben que la práctica del fútbol profesional como el amateur, están totalmente prohibidas en la Argentina”.“Yo creo que por muchos meses estaremos sin futbol, no sé si tendremos la suerte este año de reiniciar los calendarios deportivos. Por lo tanto, esa teoría de que el fútbol se puede jugar en el Norte porque en el centro del país no se puede jugar, yo creo que son simplemente apreciaciones periodísticas por hoy”.17° Aniversario de laasunción de Néstor KirchnerEl ministro Jorge Ibáñez recordó que, precisamente este 25 de mayo, se recuerda un aniversario más de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia de la Nación, dando inicio a “un proyecto político nacional, popular, humanista y federal que forjó verdaderamente una Argentina más justa, libre y soberana”“Saludamos con afecto en el corazón y firmeza en las convicciones a este gran amigo de todos los formoseños y formoseñas!”, señaló el gobernador Gildo Insfrán a través de sus redes sociales.Por su parte, Ibáñez lo hizo en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID19. “El 25 de Mayo de 2003 marca la asunción de quien fuera considerado después, por todos los sectores de la política como uno de los grandes presidentes que tuvo la Nación Argentina. Para nosotros, la asunción de un gobernador de una provincia chica, que conocía la realidad del país, el Norte, el Centro y el Sur, que son tres realidades totalmente distintas”, indicó.Recordó que llegó a Formosa a solo tres días de haber asumido la presidencia de la Nación, para firmar junto al gobernador Gildo Insfrán el acta de reparación histórica, el 28 de mayo, con obras de relevancia para una Formosa que había sido postergada históricamente por Buenos Aires.Precisó que una de las obras fundamentales para el desarrollo de la provincia que firmó el gobernador Gildo Insfrán con Néstor Kirchner era la pavimentación de la ruta nacional 81, y la ilusión de unir Formosa, con Salta con asfalto.“La integración eléctrica, teníamos líneas de 132 kv solamente hasta Ibarreta, 200 km, y se construyeron casi 600 kilómetros. Desde Clorinda hasta Guemes, Ibarreta y Juárez, y desde Juárez en líneas menores hasta todo Ramón Lista. Llegó la línea de 500 kw. Néstor siempre estará en el corazón de muchos formoseños, porque cumplió con todos, no solo con el gobernador, su amigo”, reflexionó por último Ibáñez.