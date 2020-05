Gómez: “La idea es cumplir con la totalidad de los sueldos en lo posible”

Lo dijo el director de Municipios de la provincia, ante la difícil económica que atraviesan la mayoría de los municipios del interior por efectos de la pandemia.El director de Municipios de la provincia, Juan Carlos Gómez, admitió que hay una preocupación por parte de la mayoría de los intendentes del interior, ante la difícil situación económica que atraviesan por efectos de la pandemia y que según trascendidos, se analizarían recortes en los sueldos de los trabajadores.Sobre este punto, el ex intendente de Herradura, dijo: “En el diálogo permanente que tengo con los intendentes del interior noto una preocupación sobre la situación económica, pero en su mayoría me han trasmitido que harán el sacrificio y el esfuerzo para sostener la fuente de trabajo y los sueldos de los empleados municipales”, ampliando que “la idea es no tocar ningún empleado y tratar de cumplir con la totalidad de los sueldos en lo posible”.Si bien reconoció que muchos municipios “están comprometidos seriamente debido a que dependen fundamentalmente de la coparticipación, que hoy se ve afectada por la caída de la recaudación Provincial”, advirtiendo que en esos casos “se hace muy difícil llegar a fin de mes”.Mientras que hay otras comunas, que “están un poco más aliviadas porque tienen más recaudación y alguna reserva que seguramente hoy la están usando para cumplir con las obligaciones salariales”, añadió.No obstante, hizo notar la reunión que el propio gobernador Gildo Insfrán mantuvo hace poco tiempo con la totalidad de los intendentes de la provincia, y los presidentes de comisiones de fomento.“Nosotros, lo digo como ex intendente, sabemos que los recursos enviados por la provincia a los municipios a través de la coparticipación es fundamental para el pago de los sueldos, con el cual el gobernador como siempre lo hizo no los va a dejar solos”, sostuvo.Y amplió: “Los compañeros intendentes y la compañera intendenta de Villa Escolar, ya tuvieron una reunión con el Gobernador, lo que significa un respaldo, así que no bajen los brazos”.Este lunes 25 de mayo, la Villa Turística de Herradura, cumplió 121º años de su fundación ocurrida en el año 1899. Justamente Gómez, ex intendente de esa localidad, ubicada a 40 km. de la ciudad de Formosa, afirmó que fue una celebración distinta, debido a que quedan suspendidos los actos oficiales desde que rige el aislamiento social y obligatorio.“Sigamos todos los formoseños haciendo este gran esfuerzo cumpliendo con las medidas sanitarias para que pronto podamos volver a la actividad normal, aunque sabemos que la sociedad no será la misma después de esta pandemia”, aseveró, al tiempo que elogió las medidas sanitarias provinciales, que permiten que hasta la fecha Formosa registre 0 casos de COVID-19.