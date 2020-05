Estrictos controles en El Colorado

Brignole detalló el control que se realiza a transportistas que cruzan por la localidad ante el contexto de coronavirus y destacó que Argentina y particularmente la provincia de Formosa, hayan tenido tiempo de fortalecer sus sistemas sanitarios.Mario Brignole, intendente de El Colorado, localidad ubicada a150 kilómetros de la capital provincial, informó que se realizan estrictos controles sanitarios a los camiones que pasen o intenten permanecer en la zona; “es un trabajo mancomunado con Gendarmería Nacional, Policía de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Municipalidad de vigilar esta puerta de entrada hacia nuestra provincia”.Aclaró que por El Colorado “sólo ingresan los transportistas, porque desde un tiempo a esta parte los particulares ingresan vía Mansilla”; en este sentido dijo que los transportistas deben presentar su documentación ante Gendarmería Nacional y la policía, posteriormente deben descender del camión y los profesionales de salud realizan los chequeos de rigor correspondientes.“Si son transportistas que no tienen como destino nuestra localidad siguen su camino por la ruta n°1, si el destino es El Colorado deben dirigirse hacia el camping para realizar la descarga de los productos que traen”, continuó el jefe comunal.En este marco, resaltó que los camioneros que llegan a la localidad desde la capital provincial no descargan en el camping, para resguardar su salud “quienes llegan desde Formosa descargan en el predio de un club de fútbol”.También Brignole recordó que para ingresar a la provincia se debe llenar el formulario en www.formosa.gob.ar; “si alguien quiere salir de la provincia por acá no hay inconvenientes, pero para regresar a la provincia es obligación programar ese regreso y se ingresa sólo por Lucio V. Mansilla; en la página web le van a decir qué día y a qué hora podrá ingresar nuevamente a la provincia”.Reflexionó en que “ojalá podamos superar esta pandemia, el tema del aislamiento es fundamental hasta que salga la vacuna; nosotros mantenemos conversaciones permanentes con nuestras instituciones”.“Cuando se establece esto y desde el 20 de marzo comenzamos a tener reuniones en el Concejo Deliberante con los concejales, con la Cámara Regional Económica, con la Federación Agraria, la Sociedad Rural y nuestras instituciones de la Fe; para ir concientizando a la población”, manifestó el intendente.Puntualizó en que se debe mantener el estado de alerta sanitaria, “si bien gracias a Dios, a nuestro país que ha comprendido esta situación, a nuestra provincia que hoy tiene un estatus sanitario ideal en esta cuarta etapa, debemos ver que la provincia hermana del Chaco está tercero está tercera en el mayor porcentaje de casos del país, por eso es que permanecemos en alerta y se está concientizando a la ciudadanía”.Destacó Brignole que el país está en manos de un Gobierno “nacional y popular”, con el presidente Alberto Fernández, quien si bien “ha trabajado con el diario del lunes, aprendió de la experiencia de otros países del mundo y ha tomado con seriedad esta emergencia sanitaria”.En este sentido, destacó la decisión política de incrementar las ayudas económicas a los sectores más vulnerables con el fin de paliar la crisis, “debo resaltar la inclusión y el cuidado que brinda el Estado hacia los que menos tienen, medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia que contempló a más de 152 mil formoseños, el incremento en la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentaria, etc, medidas que han hecho que la clase más humilde -en un país que fue recibido con el 35,5% de pobreza y con la salud pública desestructurada de Ministerio a Secretaría- pudo contener a los Argentinos y ha podido fortalecer la infraestructura de la salud pública”.Para finalizar, afirmó que “debemos seguir trabajando, en estos tiempos vemos a quiénes realmente tienen un compromiso con el pueblo y a aquellos que sólo están trabajando a través del Facebook o de los distintos medios de comunicación”, cerró.Controles en el puenteEl puente Libertad, principal acceso de la localidad es fuertemente custodiado, al respecto informaron el Comisario Mayor de la Policía de Formosa, Faustino Amarilla y la licenciada Elina Acosta, del Hospital de El Colorado.En este marco, Amarilla aseguró que “desde el inicio de la pandemia este control policial integrado por Gendarmería Nacional, personal del Desarrollo Humano y la Dirección General de Rentas, controlamos a todos los transportes que ingresen o egresen de la provincia”.“Primero se realiza el control sanitario en el que se le toma la temperatura, se le hace una ficha médica, luego nosotros la policía registramos la identidad de la persona, al vehículo, la Gendarmería realiza la verificación de la unidad y pasa a la Dirección General de Rentas en donde se realizan los trámites de acuerdo a su documentación”, explicó el comisario.Los vehículos que sólo crucen por la localidad obtienen “un corredor sanitario”, dijo Amarilla, es decir, “se le marca la ruta y los destinos a los que deben ajustarse los choferes; en caso de no cumplir estarán sujetos al inicio de una causa judicial en la que deberán justificar por qué se apartaron de la ruta que les fue indicada”, cerró.Mientras que la licenciada Acosta, recalcó que “se controla la temperatura a todo aquel que pase por aquí y si detectamos algo que nos alerte de que la persona está enferma se la trasladará respetando el protocolo a una sala que está preparada para este tipo de casos”, culminó.