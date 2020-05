Enérgico repudio de la comunidad qom a los dichos de Félix Díaz

Sonia Santiano, dirigente de la comunidad qom, fustigó al exfuncionario macrista y falso cacique aborigen Félix Díaz, exigiéndole que “no hable en representación de nuestra etnia cuando cada dos años democráticamente se elige un representante”.La dirigente del barrio Namqom hizo alusión a la campaña de desinformación y noticias falsas que una vez más se promovió en contra de la provincia desde los medios nacionales.En este caso, a partir de la tendenciosa interpretación que Díaz, quien hace años reside en Buenos Aires, realizó sobre la muerte de dos personas por neumonía, el canal de noticias Todo Noticias (TN) emitió un malicioso informe apuntado a poner en duda el status sanitario libre de coronavirus de Formosa.“Quiero salir a aclarar ante estas opiniones y hablo en representación de las mujeres de mi comunidad porque tengo 20 años de trabajo social en toda la provincia”, manifestó enfática Santiano.Subrayó que “repudiamos enérgicamente los dichos de Díaz. Él dice representarnos a nosotros y en absoluto. En todo caso, se representará él y hablará por él mismo, pero que no hable por nuestra etnia cuando cada dos años democráticamente se elige un representante”.“De las tres etnias se elige un representante por cada una y él habla en representación de todos, se arroga eso cuando nunca fue elegido”, señaló dirigente del barrio Namqom, rechazando “los dichos infundados de esta persona porque genera mucha bronca”.Categórica, reprochó que “durante los cuatro años del Gobierno oligárquico de Mauricio Macri jamás Díaz salió a decir absolutamente nada y hoy está poniendo en duda el trabajo tan grande que está haciendo la provincia, por la salud, la vida y la seguridad de las personas” ante la pandemia del COVID-19.“Habla con total libertad de algo que les pasó a estas dos personas fallecidas, cuyas familias que están sufriendo”, rechazó Santiano.Triste personaA su vez, denunció que “con ese título de cacique qom viajó por todo el mundo, representando algo que no existe, ya que la comunidad rechaza su presencia y sus dichos y nunca lo eligió. Se representará a él mismo, porque a nosotros no, en absoluto”.“Es una triste persona que es utilizada por los medios nacionales para pintar una realidad que no existe, pues la provincia de Formosa incluye todos los derechos de los pueblos originarios, de las tres etnias que estamos reconocidas”, afirmó, marcando que “tenemos derechos a la educación, la salud, la vivienda, la protección integral y la integración social”.Por último, aseveró que “nos sentimos partes de esta tierra que vimos crecer en todos los ámbitos, entonces Díaz no puede venir a hablarnos de un retraso cuando nosotros vemos el rotundo avance de la provincia”.“Vive hace años en Buenos Aires, desde donde pinta un panorama que no existe de Formosa. Nosotros vivimos en la realidad y vimos crecer el barrio Namqom, donde hay agua, energía eléctrica, viviendas, educación, salud y todos los elementos para vivir”, concluyó.