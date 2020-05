Colonia La Primavera: afirman el compromiso de la comunidad aborigen con las medidas sanitarias

Lo aseguró el dirigente de la etnia qom, Catalino Sosa, quien se reunió con los distintos referentes sociales y políticos del lugar.El dirigente del barrio aborigen Namqom, Catalino Sosa, visitó la Colonia La Primavera y destacó “el compromiso y respeto que tienen los habitantes en el cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención contra el coronavirus”.El dirigente de la etnia qom, Catalino Sosa, recorrió la Colonia La Primavera, que está ubicada a 130 km. de la ciudad de Formosa, sobre la ruta nacional Nº 86, en ese contexto valoró “el gran compromiso que tienen las comunidades para respetar las medidas sanitarias del uso del barbijo y el distanciamiento social, que rigen en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, dispuesto por las autoridades nacionales y provinciales.Refiriéndose a la religiosidad de los habitantes, afirmó que el 70% profesa la religión evangélica y que “desde el principio de la pandemia decidieron los líderes religiosos suspender las actividades para evitar la aglomeración de las personas”.Por otro lado, en el diálogo con los referentes sociales y políticos de la comunidad aseguró Catalino Sosa: “Me transmitieron la tranquilidad que hay entre los habitantes debido a que la provincia continúa hasta la fecha sin casos de coronavirus”.Por otro lado, puso en valor la labor de los agentes sanitarios, “quienes recorren el domicilio de cada una de las personas llevando el mensaje de la prevención”, marcando el dirigente qom, que se trata de personal de salud que pertenece a la propia etnia.“Félix Díaz divulga mentiras”Sosa, también se refirió a Félix Díaz, por quien dijo: “No tiene ningún trato con la comunidad aborigen de La Primavera, es una persona que divulga mentiras, por el solo hecho de que no vive más en el lugar, entonces habla de la ignorancia”.Revelando que “cuando habla en los medios nacionales se jacta de ser un conocedor de la cultura aborigen, pero en realidad Díaz hoy vive en Buenos Aires”, insistiendo que lo hace “desde el desconocimiento y la mentira”.Por esta razón expuso: “Siempre desde la comunidad indígena sostuvimos que él es un instrumento de los medios nacionales, él solamente está para ser el vocero de la mentira que se genera mucha veces desde algunos medios de comunicación que cuando quieren atacar a Formosa buscan a la persona que no tiene escrúpulos que no le importa su comunidad”.Y agregó: “Ni tampoco le importa su provincia; sino solamente quedar bien con esos medios que lo utilizan para desvirtuar la realidad de Formosa”.Por este motivo, “siempre hemos sido críticos de Félix Díaz, y lo hemos rechazado como autoridad indígena por el hecho que no nos representa a ninguno de los indígenas formoseños, y no vive la realidad que vivimos nosotros, por lo tanto debería llamarse a silencio”, terminó diciendo el dirigente de la etnia qom.