Bono para agentes de la salud: Formosa aguarda novedades de la ANSES

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, reiteró que la Provincia se encuentra a la espera de novedades en torno al pago de los 20 mil pesos (dividido en cuatro cuotas de 5 pesos) a los trabajadores de la salud, tanto del sector público como privado. Aseguró que Formosa fue una de las primeras en enviar las planillas de los agentes de salud de toda la Provincia a la ANSES, e indicó que la demora en el pago se debería a algunas inconsistencias en las bases de datos de otras provincias.“Es un tema que depende fundamentalmente de ANSES, a la que ya hemos hecho las consultas correspondientes. Abarca a toda la República Argentina y aparentemente están solucionando algunos problemas de inconsistencia en las bases de datos de otras provincias. Solucionado estos inconvenientes, se hará efectivo el pago”, aseguró el funcionario durante la conferencia de prensa de este domingo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.El titular de la cartera económica provincial detalló que este lunes cobrarán la Asignación Universal por Hijo, quienes tengan DNI terminados en 6; también la asignación por embarazo, los DNI terminados en 5; la asingnación por pre atal y maternidad los DNI terminados en 8 y 9.Con respecto a la Tarjeta Alimentar, se acreditará en las cuentas de la AUH a los DNI terminados en 6. Asimismo, percibirán sus haberes los jubilados y pensionados del Sistema Integral Previsional que no superen los 17.859 pesos, los DNI terminados en 6.También cobrarán los beneficiarios del IFE que hayan optado como boca de pago la Red Link, los DNI terminados en 4; Red Banelco los DNI terminados en 8 y aquellos que tenían Cuenta Bancaria Unica (CBU), los DNI también terminados en 8.Con respecto al nuevo cronograma, el ministro Jorge Ibáñez aclaró: “Este lunes se pagará en todas las sedes bancarias del Banco Formosa con cajeros presenciales, a los DNI terminados en 2 (segunda parte) y DNI terminados en 3; el martes será, DNI en 4; el miércoles, DNI en 5; el jueves 21, DNI en 6 y el viernes, a los DNI terminados en 7. El banco no trabaja el Día de la Patria, 25 de mayo, por lo que el cronograma continuará con esta metodología el martes 26, DNI terminados en 8 y el miércoles 27, DNI terminados en 9”.Recordó que el horario de pago por ventanilla con cajeros presenciales es a partir de las 12, debido a que por la mañana la entidad bancaria realiza otros pagos.Con respecto al operativo especial que se hace en distintas localidades del interior, informó que “se retoma este lunes a partir de las 7 horas en Villa Escolar y Tatané; en tanto, a las 10.30 se pagará en Herradura. En Riacho He Hé a partir de las 7, también Pastori y por último Buena Vista a las 10.30 horas”.El martes 19 de mayo, el operativo especial de la IFE se desarrollará en Subteniente Perín, de 8 a 10; Gran Guardia, de 12.30 a 13.30; San Hilario 14.30 a 15.30; Tres Lagunas, 7 horas; Siete Palmas, de 7 a 11 horas y Palma Sola, de 13.30 a 15.El ministro Ibáñez volvió a explicar el protocolo que rige para los camiones que traen alimentos y en tal sentido, aseguró que “fue y es una de las primeras preocupaciones de este Consejo, garantizar el transporte fundamentalmente de alimentos y medicamentos para Formosa, ya sea proveniente de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Santa Fe, etc. Hay un protocolo muy estricto que deben cumplir las personas que transportan mercaderías y las personas que reciben las mercaderías”.Explicó que “cuando llega un camión a Mansilla rápidamente se controla que quienes estén transportando la carga, porque hay actividades que demandan un acompañante otras no, cumplan con los requisitos que exige el protocolo de seguridad”.“A través de un sistema sencillo se digitaliza el remito, qué tipo de mercadería ingresa y a quién debe ser entregada. Se le confecciona al conductor la hoja de ruta a través de un corredor, si viene a la ciudad de Formosa no puede llegar a Tatané o ir a Laishí. No puede apartarse del corredor que esté previamente establecido y a ese fin se entrega a ese camionero un instrumento parecido a un teléfono que llevará en su bolsillo. A través de este aparato se monitorea si el conductor cumple la hoja de ruta y cuando llega a la ciudad, si va a los negocios que declaró. Cuando vuelve, realiza la devolución del aparato electrónico. El protocolo abarca desde antes de salir de la provincia de origen, que cuente con todos los elementos de bioseguridad, el tránsito de esa mercadería y cuando se efectúa la descarga”, describió en detalle el ministro Ibáñez.