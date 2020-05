Beneplácito de Solalinde por anuncios de obras de saneamiento para Riacho He Hé

El intendente de la localidad de Riacho He He Ruben Solalinde agradeció muy especialmente al Gobernador Dr Gildo Insfran por el anuncio dado a conocer en el Parte Informativo del Covid 19, correspondiente a este viernes, donde se informó la firma del convenio del Sr Gobernador Dr Gildo Insfrán con el Gobierno Nacional para obras sanitarias de acceso al agua potable y desagüe cloacal y donde el pueblo de Riacho He He, será uno de las beneficiarios con la construcción del sistema completo de desagües cloacales.Solalinde expresó además que con este gesto el Gobernador "ratifica una vez más su incansable trabajo y gestión por el bienestar de los habitantes de nuestra querida provincia".El jefe comunal expresó que es una "emoción muy grande por la gran noticia para todos los riachenses de esta gran e importante obra del nuevo sistema de desagüe cloacal para nuestra localidad que tendrá un gran impacto altamente positivo por la magnitud de la obra que apunta a mejorar la calidad de vida tal cual es una de premisas fundamentales del modelo formoseño".Finalmente Solalinde reiteró su gratitud hacia el primer mandatario provincial Dr Gildo Insfrán al sifnificar, que es "doble la emoción de recibir una noticia tan buena en tiempos tan difíciles, la dimensión de esta obra es grandísima por tantos aspectos, en lo ambiental , en lo referente a la salud, en lo estructural y la planificación estratégica y también en lo económico ya que generará mano de obra , fuentes de trabajo y motorizara toda la economía local" .