Robles aseguró que el IASEP está en todo momento junto a los afiliados

La obra social de los estatales comenzó la atención al público de forma gradual y administrada.El Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) comenzó a atender en forma gradual y administrada en sus distintas oficinas, y en doble turno en la sede central de Moreno 1170 y Deán Funes e Irigoyen.Así lo confirmó su titular Luis Robles al participar de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID19. Dijo que se encuentra abierta, además, la oficina ubicada en el barrio Simón Bolívar y la que funciona en la Caja de Previsión Social, en coincidencia con el inicio del cobro de haberes para jubilados y pensionados.Recalcó el funcionario que la obra social de los estatales nunca dejó a atender a los pacientes crónicos como así realizar traslados, garantizar el servicio de diálisis, y los cuidados domiciliarios e internaciones.En la oportunidad, Luis Robles se refirió a una noticia periodística que involucró a un grupo de formoseños varados en la terminal de ómnibus de Retiro. “Nos hemos enterado de comentarios en cadenas nacionales donde asisten a información que no es veraz. Trabajamos en red, el IASEP pertenece al gobierno de la provincia, pertenece a una política pública, y como dice nuestro gobernador el centro de atención es el hombre”.“La Casa de Formosa hace una tarea titánica, tiene el registro, con dirección y teléfonos de los formoseños en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, los que están con tratamiento médico y los que no. Se hace un seguimiento telefónico y el doctor (Juan Manuel) Cambra nos envía un seguimiento de las atenciones”, subrayó el funcionario.El interventor del IASPEP focalizó su respuesta a la queja de un paciente al señalar que se trata de un hombre que “fue derivado a Buenos Aires para tratamiento, es un paciente que tiene como base una diabetes, y un problema oncológico. Está asistido y siempre lo estuvo. Estuvo internado en el IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad), luego fue alojado en un hotel en San Telmo y se consiguió -como se hace en forma gradual-, su regreso. Por una elección de la persona y su acompañante, quedaron en Retiro y vuelven hoy, pero nunca se lo dejó de atender”.Avanzó en señalar: “Tenemos el compromiso de que mañana cuando regrese cumplirá con el protocolo COVID y nosotros tenemos que asistirlo con la entrega de insulina que es lo que reclama”.Medicamentos con alto costoPor otra parte, Robles reconoció el alza en el costo de los medicamentos en general, sobre todo oncológicos, retrovirales, para pacientes inmunosuprimidos y “demás tratamientos que a medida que la ciencia avanza, como los trasplantes, trae como respuesta una medicación altamente costosa”.Recordó el funcionario que en otros Instituto provinciales se limitaron e incluso dejaron de prestar algunas complejidades médicas, y subrayó que en Formosa eso no ocurre.“Nosotros nunca hemos admitido ese concepto, al contrario todo paciente que tiene una necesidad, es un derecho y una obligación del Instituto seguir brindándole los medicamentos. Tampoco se interrumpieron los tratamientos crónicos” insistió.RadioterapiaReconoció el titular del IASEP que la dificultad de asistencia se presenta con los pacientes que requieren el tratamiento de radioterapia, y que deberían trasladarse al Chaco o Corrientes.“No hay forma de que podamos darles respuestas, puesto que un paciente debe estar mínimo 30 días fuera de la provincia en Chaco o Corrientes para algunas prestaciones y no hay lugares dònde alojarlos, tampoco pueden estar internados, por ser pacientes de alto riesgo. Creemos que se encontrará una respuesta pronto”, argumentó.Centro de Medicina NuclearEn este contexto, el ministro de Economía Jorge Ibáñez lamentó que Formosa tenga paralizada la obra del Centro de Medicina Nuclear, en un 82% de construcción con equipos comprados, guardados en depósitos con aire acondicionado.“Lamentablemente hicimos mil gestiones, vinieron a inspeccionar la obra, pasaron funcionarios nacionales, estamos gestionando pero hay un atraso tremendo en los pagos, que veremos cómo se soluciona”, indicó el ministro.Dijo Ibáñez que “cuando se paraliza una obra desde un gobierno nacional, no es el perjuicio para el gobierno de turno o para el gobernador, es para todos los formoseños. Si tuviéramos terminado el centro, la radioterapia, indudablemente, se podría hacer en Formosa”.“Se terminará ese centro y dejaremos de peregrinar a provincias hermanas o Buenos Aires para que se asista a alguien, que tiene esa enfermedad maldita, el cáncer”, prometió.