Trabajadores del HCD expresaron su descontento por pedido de 2 concejales de la oposición de retomar las sesiones en medio de la pandemia

Tras conocerse el pedido de los concejales radicales Piñeiro y Ruiz Díaz de retomar las sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante, trascendió que dicha solicitud provocó un “fuerte rechazo” e indignación por parte de los empleados de planta permanente y temporaria del cuerpo.Según los expertos y a pesar de que la provincia de Formosa no cuenta con casos confirmados de Covid-19, el peligro continúa latente y el Consejo Provincial de Atención Integral de la Emergencia, que encabeza el doctor Insfrán recomienda continuar con todas las medidas restrictivas aconsejadas por protocolo.A raíz de ello, en plena crisis sanitaria, varias voces que cumplen funciones en el Deliberante consideran “un despropósito” actuar en contra de las recomendaciones sanitarias de la Provincia y el Municipio para retomar sesiones en un recinto cerrado, “donde el ingreso y egreso de personas, asesores, trabajadores de prensa, empleados, serían el caldo de cultivo para la propagación de la enfermedad”.“Hay muchos trabajadores mayores que trabajan en el Concejo, es gente de carne y hueso que se puede contagiar, propagar el virus y perder la vida”. “Esta emergencia es excepcional a nivel mundial, y nos vemos sorprendidos por el apuro de algunos concejales opositores que en épocas normales ni siquiera asisten a sesionar”, se evidenció.“Además, no podemos ir a contramano del decreto nacional y provincial, por un pedido de dos concejales que deberían respetar el período de aislamiento obligatorio, o en su defecto, ocuparse de la gente que los votó. Si tanto quieren trabajar, les recomendaría que colaboren con los más necesitados tomando todos los recaudos del caso para no contagiarse y contagiar”, se agregó.“Si realmente estuvieran preocupados por la gente y por el bienestar de los vecinos deberían estar asistiéndolos de diferentes maneras, estando cerca, como lo hacen los concejales peronistas. Entiendo que los radicales se acomodan a las circunstancias, si el presidente del Concejo Deliberante hubiera convocado a sesión, la oposición estaría en contra, son opositores, sólo eso, en definitiva, son incorregibles”, señaló un empleado del Parlamento Comunal.En tanto, desde el oficialismo trascendió que por el momento, la postura es acatar las recomendaciones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia y no tomar decisiones apresuradas que podrían generar un conflicto inter institucional, más aún cuando la Provincia cuenta con estatus libre de coronavirus.