Hablamos de Autismo

El Departamento de Educación Especial, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de forma virtual lleva a cabo un trabajo de concientización al haberse conmemorado el 2 de abril el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo.Facebook, instagram, whatsApp y las distintas redes sociales son los medios utilizados para acompañar esta campaña y de ese modo llegar a cada familia, con el objetivo de aportar información para la mejora de la calidad de vida de las personas con Trastornos del Espectro Autista(T.E.A.).Al respecto, la jefa del Departamento de Educación Especial, Lic. María de los Ángeles Romero dijo:“A lo largo de todo el territorio provincial, las instituciones están realizando un trabajo de concientización de distintas maneras (…) Así como lo hicimos el pasado 21 de marzo con el Día Internacional del Síndrome de Down, también, en esta oportunidad, estuvieron realizando publicaciones a través de la fan page de Facebook de nuestro Departamento (@educacionespecialformosa).Acompañamos a las asociaciones de familias que trabajan con otras asociaciones y entidades privadas y sobretodo tenemos que resaltar el gran compromiso que están demostrando los docentes de otros niveles y modalidades, están acompañado esta campaña, sistemáticamente sacan fotos, editan videos, no solo desde sus casas sino todo el año desde sus aulas”.Además agregó: “ En este momento por el que estamos atravesando todos, una situación muy particular de aislamiento, es una oportunidad ideal para poder dedicarnos a aquellos que muchos días de su vida viven en estas condiciones de aislamiento, porque en muchos casos necesitan ser visibilizados , necesitan tener las mismas oportunidades que los demás y llevar una vida como todos”.En la construcción permanente de una escuela para todos, las unidades educativas y la Modalidad Especial llevan adelante un trabajo articulado con miras a eliminar las barreras de aprendizaje que impiden la participación de los estudiantes, atender a la diversidad y ofrecer los apoyos necesarios en pos de una sociedad inclusiva.“Lo que respecta al ámbito educativo esta fecha lo que busca es justamente involucrar a todos desde el ámbito en el cual se desempeñan, estar presentes, informarse, entender, saber de qué trata(…)es el lugar ideal para formar personas de bien que no sean indiferentes ante estas situaciones y estas personas. Como madre de un niño de 10 años con T.E.A., es verdaderamente un día a día, es un avance y retroceso permanente, es estar actualizada, informada para poder acompañarlo de la mejor manera, no existe una forma ideal sino que existen muchas maneras de estar y acompañar para que su vida sea más adecuada a sus tiempos.Como familia nos conecta, nos involucra y nos propone desafíos diarios que gracias al amor, a la tolerancia y fuerza de voluntad de todos y sobre todo de mi hijo (…)Él nos muestra lo que quiere, cómo lo quiere, a veces le cuesta expresar sus emociones pero lo estamos construyendo día a día y es un desafío permanente, no nos hace ni mejores ni peores padres, ni soy la súper mamá, pero lo que tenemos es un vínculo fuerte y aprendizajes diarios que implican valorar los avances mínimos, las cosas más sencillas de la vida y celebrar como el gran logro del súper héroe que es mi hijo”, expresó la Prof. Carolina Cabrera, directora de la E.P.E.S. N° 57 del barrio Liborsi.Por su parte, Lorena Rodríguez, mamá de Nahuel, quien cursa el tercer año de la E.P.E.T.P. N° 10, recuerda una anécdota reciente de su hijo: “Fue de público conocimiento que Nahuel se perdió hace poco, para nosotros estaba perdido pero según él, no lo estaba. Desde 6to grado va y viene solo de la casa, le enseñamos el camino, vivimos cerca de la escuela y él maneja su independencia en ese sentido. Cuando lo encontramos gracias a la comunidad, policía y medios, ya más tranquilos le pregunté qué sucedió y me dijo: “Quise tomarme un atajo, para que tomar el camino obvio, yo seguí caminando, sabía que en algún momento iba a llegar a casa”. Él estaba viviendo una nueva experiencia, quiere descubrir los caminos de Formosa”.Un cariño que se forja diariamente es el de Nahuel con su hermano, un año menor que él, una convivencia de grandes aprendizajes, “Le dije tu hermano tiene T.E.A. y me dice ¿Qué es T.E.A.?, significa que “Todo lo puede en amor”, va más lento que vos y los demás, pero el todo lo puede en amor(…), y hasta hoy, Santy se acuerda, fue hermoso escuchar como él compartía eso con otros”, añadió Rodríguez.