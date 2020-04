Cuidando la salud mental de nuestros niños en época de pandemia

Estar en casa sin poder salir durante un mes es una situación complicada, principalmente para los niños que no solo ven afectada su rutina diaria, sino que además se percatan de las reacciones y actitudes que hay a su alrededor y no siempre pueden llegar a comprenderlas. Por eso es importante hablar con los niños sobre lo que está sucediendo respecto al CoVid-19 (Coronavirus) y en base a los consejos que brinda el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), les dejamos algunas recomendaciones:



1. Se aconseja que sea un adulto de referencia quien de la información: busca un entorno seguro y permite que los niños hablen abiertamente, sobre lo que ellos saben de la enfermedad. Los dibujos, las historias y otras actividades podrían ayudarte a iniciar la conversación.



2. Es importante recordar que el objetivo principal es reducir su sensación de ansiedad y calmarlos: adapta el relato a su edad, también puedes recurrir a experiencias conocidas tanto para explicar conceptos o síntomas (¿Recordás cuando…?) Recuerda que si no tienes respuestas para sus preguntas, no es conveniente hacer suposiciones o inventar. Aprovechen la ocasión para buscar las respuestas juntos. Infórmense en fuentes oficiales y confiables, como la Organización Mundial de la Salud o la página del Ministerio de Salud de la Nación. La desinformación respecto al coronavirus es algo que nos afecta a todos, por lo que deberemos supervisar los contenidos que los niños pueden llegar a consumir a través de internet o la televisión, para evitar que tenga contacto con información equivocada que solo le causará confusión o miedo.



3. Cuando hablen de la cuarentena, explícale que hay un virus que podría llegar a ser contagioso. El mensaje podría ser: "Para protegernos entre todos, se decidió que nos quedemos en casa", “Es importante ponerse bien o asegurarse de que no estamos enfermos antes de poder salir de casa”.



4. Es normal que extrañen a sus familiares más cercanos, en especial a sus abuelos. Por lo que debemos explicarles que los abuelos tienen más posibilidad de enfermarse. Por eso, como queremos cuidarlos, por un tiempo vamos a estar conectados de una manera diferente, así que un mensaje, un audio o una videollamada pueden ser buenas alternativas para mantener el vínculo, no solo con familiares, sino con amigos y compañeros. Es importante transmitirles que estas medidas son para cuidarnos, no es una tragedia, ni mucho menos un castigo hacia ellos, que en unos días podrán reunirse de nuevo con sus compañeros y amigos para volver a jugar y retomar sus actividades.



5. Es momento de enseñarles lo que es limpieza de manos, cuidado de la higiene personal y así aprendan a desarrollar hábitos que les sean útiles, es decir; el hecho de lavarse las manos con agua y jabón es importante para el COVID-19 pero también para evitar la gripe y otras enfermedades. Pueden realizar esto de una manera lúdica o con una canción. Lo mismo se puede hacer para enseñarle el "estornudo de etiqueta" (cubrirse con el codo); en este caso puedes decirle que estornude o tosa como "vampiro" o Batman.



6. Podemos establecer rutinas que le proporcionen seguridad y estabilidad dentro de una situación nueva e incierta. Estas rutinas incluirán las diferentes comidas del día, el momento de higiene personal, los imprescindibles espacios de juego y ocio y los momentos de estudio, ya que lo ideal es que los estudiantes mantengan sus rutinas por dos motivos: para que continúen con sus procesos de aprendizaje y para que el momento de volver a la rutina sea menos complejo. Para ello podemos construir esta agenda o calendario de manera conjunta, con colores y dibujos que los estimulen y ayuden a comprender todo lo que irá sucediendo los próximos días.



7. Podemos tomar esto como una situación positiva en la que, a pesar de las circunstancias, podemos aprovechar el momento de estar juntos y compartir tiempo con nuestros niños sin estar condicionados por horarios laborales. Es una buena oportunidad para fomentar la lectura en familia, pintar, cantar, escuchar música, bailar, cocinar en familia, recurrir a los juegos de mesa, mirar películas juntos, etc.



8. Comparte las historias de los trabajadores de la salud, los científicos y los jóvenes, que, entre otros, están trabajando para detener esta enfermedad, encontrar una vacuna y proteger a las personas. Para los niños puede ser un gran consuelo saber que hay gente compasiva tomando medidas. Además esto ayudara a que genere y aprenda empatía



9. Recuerda que los niños percibirán tu reacción a las noticias, así que si sientes ansiedad o estás muy preocupado, tómate un tiempo para ti y habla con otros familiares, amigos o personas de confianza. Busca tiempo para hacer cosas que te ayuden a relajarte y recuperarte.



¡Cuidemos la salud mental de nuestros niños y la nuestra!



Desde la Fundación LIBELLA contamos con una Red de Profesionales PATERF que están trabajando TODOS los días de 8 a 22 hs. para contención y acompañamiento de las personas que se encuentren desbordadas por la situación que nos toca vivir, esta asistencia es gratuita. Si necesitas ayuda no dudes en escribir al 3704868861.



Lic. Suarez, Gabriela



M.P. Nº 400



Integrante de la Red de Profesionales PATERF