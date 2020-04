En una sola jornada, detectaron seis negocios con mercaderías vencidas

Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario sentenció que “en Formosa no puede haber lugar para la especulación ni para jugar con la salud de los formoseños” y especificó que “un producto en mal estado, vencido, puesto en la góndola, es dañino para la salud” por lo que los operativos de fiscalización “no solo es poner el ojo en los precios de referencia sino que vamos mucho más allá”.El funcionario provincial se refirió de esta manera -durante la conferencia del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID 19- a los operativos que comenzaron este lunes en la ciudad, e implicaron 14 visitas a supermercados, autoservicios y proveedores mayoristas. En seis comercios de un sector de la ciudad se detectaron mercaderías vencidas, labrándose un total de 38 actas de infracción.Este martes a los 50 fiscalizadores que salieron a inspeccionar se sumaron 12 trabajadores de la Dirección General de Rentas que controlarán las facturaciones, a cuánto compran y a cuánto venden los negocios. Sólo en la mañana de este martes se concretaron 14 verificaciones.“El Gobierno provincial ha puesto en marcha medidas concretas no solo para garantizar la salud de todos los formoseños sino también las medidas que se han adoptado desde el Gobierno nacional en lo referente al acceso a los alimentos, los refuerzos de los recursos para que las familias carenciadas tengan garantizado los bienes de consumo”, indicó Edgar Pérez.Describió que el trabajo de control y fiscalización abarcará tanto comercios mayoristas como minoristas, primero en capital y luego en localidades del interior “para garantizar este derecho que tenemos todos los argentinos”.En este contexto, detalló que este lunes 50 fiscalizadores visitaron 14 puntos de venta, labrándose 38 actas de infracción por distintas situaciones de incumplimiento de los precios de referencia máximos, además de controles sobre mercaderías vencidas en las góndolas de los supermercados.“En Argentina, y particularmente en Formosa, no puede haber lugar para la especulación, para jugar con la salud del formoseño, porque un producto en mal estado, vencido, puesto en la góndola, es dañino para la salud. Por eso, no sólo es poner el ojo en los precios de referencia y nos preocupa que seis supermercados ubicados en un determinado sector de la ciudad tenían mercaderías vencidas”, enfatizó el funcionario a cargo de los operativos y en este sentido, llamó a la reflexión a los comerciantes para que “corrijan esta actitud”.“No solamente enfrentamos la Pandemia y el riesgo que implica para la salud sino también la actitud de quienes buscan hacer dinero de esta forma especulativa, penada por la Ley, por lo que fueron merecedores de las actas de infracción y el decomiso de los productos”, agregó.Edgar Pérez no sólo circunscribió los comercios a la zona norte de la ciudad sino que los detalló con su nombre comercial: Apa, Supermercado Cáceres, El Galpón autoservicio, Nuevo Stock. Además, indicó que se decomisó gran cantidad de paquetes de harina del depósito de Carrefour del centro. “Este producto no tenía que estar en el depósito porque no es apto para el consumo. En cambio, se ofrecía en la vidriera y no estaba en las góndolas”, detalló.Un problema,un remedioAdvirtió que para actitudes como las detectadas en la primera jornada de inspecciones, “hay un remedio, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de abastecimiento, las resoluciones nacionales y sobre todo la decisión política de nuestro Gobernador de garantizar a los formoseños, con sus funcionarios públicos, el cumplimiento de las normas en estos momentos tan particulares”.Por su parte, el gerente de Camiletti, Carlos González, se mostró a favor de este tipo de inspecciones al considerarlas una oportunidad para que “nos demos cuenta que en Formosa tenemos muchos precios más baratos que la lista de referencia”.Respecto a problemas de abastecimiento, manifestó que por el momento no se dan si bien aclaró que son muy pocos los productos que figuran en la lista de precios de referencia que llegan a las góndolas locales, apenas un 5 por ciento.“El tiempo de los especuladores está finalizado y a través de estos controles quedarán en evidencia, incluso los proveedores que venden más caro saldrán a la luz”, confió González.