Formosa, libre de COVID-19: “Sigamos cumpliendo las medidas sanitarias vigentes”

De acuerdo al parte informativo del jueves 16 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, en el transcurso de las últimas 24 horas se incorporaron por protocolo a dos personas como casos sospechosos, cuyos resultados dieron negativos para coronavirus.Se trató de un menor de un año y cinco meses que ingresó al Hospital de la Madre y el Niño con un cuadro de neumonía, requiriendo asistencia respiratoria mecánica; y de una mujer de 20 años oriunda de Clorinda que ingresó con síntomas respiratorios y antecedentes de viaje a Paraguay.En los dos casos se tomaron las muestras respectivas y el Laboratorio de Biología Molecular informó que ambos resultados dieron negativo para coronavirus.En razón de lo expuesto, la provincia de Formosa continúa, hasta la fecha, sin casos confirmados ni sospechosos de COVID-19 según protocolo sanitario nacional.Aislamiento obligatorioSegún informó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, el doctor Jorge Abel González, junto al ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, y el doctor Mario Romero Bruno, existen 551 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario y bajo control de la Policía provincial y de agentes del sistema de salud.Son 222 personas en el interior provincial y 329 en la ciudad capital, habiéndose dado de alta a 52 personas en las últimas 24 horas por cumplimento de la cuarentena sin presentar síntomas.Ingresos a la provinciaEste miércoles 15 ingresaron a la provincia 549 personas y 463 vehículos, de los cuales 437 eran camiones de carga. Ninguna de las personas atendidas en la Unidad de Pronta Atención de la Contingencia (UPAC) presentaron síntomas y todas ellas fueron notificadas del aislamiento obligatorio que deben realizar por 14 días.A su vez, fueron controladas 16.250 personas en la vía pública (11.709 de ellas vía aplicación digital) en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la Policía de la provincia, siendo judicializadas 429 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes.También se controlaron 3171 vehículos y se secuestraron 26 de ellos.Protección de consumidoresEn la jornada de este miércoles se realizaron 20 actas de infracción en 22 puntos de venta en el marco de los operativos de verificación y control de cumplimiento de las normas que protegen al consumidor y los precios máximos de referencia.Se procedió al secuestro de mercaderías vencidas, corrección de la lista de precios máximos, decomiso y tramitación de sumarios administrativos para la aplicación de sanciones y multas.Denuncias penalesCategórico, el ministro González informó que se efectuaron denuncias penales por hechos graves ocurridos durante el operativo realizado por inspectoras de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario en el Hipermercado Cáceres.“Ellas manifestaron –dejando constancia en instrumentos públicos- el haber sido objeto de agresiones, insultos y violencia de género por parte de su propietario y otras personas”, expuso el funcionario.Subrayó que “desde este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 ratificamos nuestro total apoyo a todo el personal que trabaja cuidando los derechos de cada familia formoseña, ya que el único interés que estamos comprometidos a defender es el del pueblo de Formosa”.Gripe y dengueEn otro orden, se informó que este viernes 17 la vacunación domiciliaria contra la gripe se hará en los barrios Emilio Tomás, Fleming, San Martin, Parque Urbano y San Pedro.En tanto que respecto de la lucha contra el dengue, también en la jornada del viernes se reiterará la fumigación espacial en diferentes barrios de la ciudad capital, Pirané, Las Lomitas, Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, 7 Palmas, y la totalidad de la comunidad La Primavera.A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación se realizará en el barrio 500 Viviendas de Clorinda y en los barrios Los Inmigrantes, Stella Maris, Las Orquídeas, Vial, Villa del Carmen, Fontana y Covifol de Formosa Capital.El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Municipio capitalino y el Ministerio de Desarrollo Humano se llevará a cabo en los barrios Fleming, Resguardo y Virgen del Rosario.Medidas sanitarias“Comprovincianos, estamos viviendo tiempos de emergencia y en estas circunstancias más que nunca el interés general del pueblo está por encima de cualquier interés individual o sectorial”, se enfatizó desde el Consejo, marcándose que “la comprensión de esta realidad es un acto no solo de solidaridad, sino también un mandato moral, ético y humano”.En ese sentido, se exhortó a “seguir cumpliendo las medidas sanitarias vigentes para cuidarnos entre todos. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.